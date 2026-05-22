DCNews Stiri Explozie urmată de incendiu la o rafinărie MOL din Ungaria: Un mort și mai mulți răniți
Data publicării: 22 Mai 2026

Explozie urmată de incendiu la o rafinărie MOL din Ungaria: Un mort și mai mulți răniți
Autor: Iulia Horovei

explozie incendiu mol ungaria Explozie urmată de un incendiu la o rafinărie MOL din Ungaria. Sursa foto: Captură de ecran, X
O persoană a murit și mai multe au fost rănite în urma unei explozii la o rafinărie MOL din Tiszaujvaros, în estul Ungariei, unde a izbucnit ulterior un incendiu.

O explozie urmată de un incendiu a avut loc la o rafinărie MOL, în această dimineață, în Tiszaujvaros, un oraș din estul Ungariei.

Incendiul a fost stins până la ora 10:00 (ora locală), potrivit primarului din Tiszaujvaros, Fulop Gyorgy. Serviciul național de intervenție a transmis că mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, inclusiv o echipă mobilă de monitorizare. După stingerea incendiului, nu s-au detectat concentrații peste limitele admise de substanțe periculoase, scrie presa maghiară.

O persoană decedată și mai mulți răniți

Premierul maghiar Peter Magyar a confirmat că o persoană și-a pierdut viața în urma acestui eveniment, transmițând condoleanțe familiei. De asemenea, mai multe persoane au fost rănite, fără a se cunoaște, în acest moment, numărul exact al victimelor. Conform informațiilor ministrului maghiar al Economiei și Energiei, Istvan Kapitany, ar fi vorba despre nouă persoane care au suferit arsuri de gradul II, date neconfirmate încă oficial. El s-a deplasat la fața locului alături de Zsolt Hernadi, directorul general al MOL.

După incident, compania a emis un comunicat în care a precizat: „La fabrica MOL Petrochimie din Tiszaujvaros, în timpul repornirii unității Olefin 1, a avut loc o explozie. Incendiul a fost localizat de pompieri, intervenția este încă în desfășurare. Evenimentul are mai mulți răniți grav și o victimă decedată. Circumstanțele accidentului sunt investigate de specialiști”, se arată în comunicatul companiei.

Flăcări și fum negru dens la rafinăria MOL

Imagini de la fața locului arată un nor dens de fum negru, flăcări și pompieri echipați în costum de protecție în incinta uzinei.

Potrivit informațiilor locale, explozia nu a fost auzită în tot orașul, însă mulți localnici lucrează la uzina MOL, iar vestea s-a răspândit rapid. Unele clădiri din apropiere ar fi suferit daune la ferestre.

Și președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a transmis condoleanțe familiei victimei decedate în acest incident.

