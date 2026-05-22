€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Sport Lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru amicalele României cu Georgia și Țara Galilor
Data publicării: 22 Mai 2026

Lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru amicalele României cu Georgia și Țara Galilor
Autor: Iulia Horovei

echipa nationala de fotbal romania Echipa națională a României/ semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026, Turcia. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri, 22 mai, lista jucătorilor convocați pentru cele două meciuri de pregătire ale echipei naționale a României din luna iunie.

În iunie, echipa națională de fotbal a României va disputa două partide de pregătire, primele meciuri ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer al primei reprezentative.

România întâlnește Georgia pe 2 iunie, începând cu ora 20:00, pe stadionul „Mikheil Meskhi” din Tbilisi, în timp ce sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, pe stadionul „Steaua” din Capitală, „tricolorii” joacă împotriva Țării Galilor.

Lotul României pentru cele două meciuri amicale din iunie

PORTARI
Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI
Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Lotul va fi întregit cu jucători implicați în meciurile de baraj la echipele de club.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

echipa nationala de fotbal
gheorghe hagi
lot romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
Publicat acum 30 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 32 minute
Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată
Publicat acum 40 minute
Ebola face ravagii în Congo. INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Elena Dumitrescu-Nentwig, invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 25 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 5 ore si 41 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 6 ore si 53 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 52 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close