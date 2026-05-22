Elena Dumitrescu-Nentwig, invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO

Sâmbătă, 23 mai, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitata sa, fosta soprană Elena Dumitrescu-Nentwig, vor dialoga despre cariera muzicală și scriitoricească a artistei.

Elena Dumitrescu-Nentwig s-a născut la Brăila. A urmat liceul în orașul natal, apoi a absolvit Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București, la clasa profesorilor Valentin Teodorian și Hero Lupescu. Primul contract l-a obținut la Opera din Iași, unde a avut de la început un mare succes, ajungând în scurt timp una dintre solistele cele mai iubite de public. Printr-o întâmplare fericită, se prezintă unei agenții artistice din Düsseldorf, care o recomandă pentru o partitură extrem de dificilă la Opera din Karlsruhe. Debutul său în rolul de mare virtuozitate al Privighetorii din opera „Păsările” de Walter Braunfels este un triumf.

În 1976, solista română s-a reîntors la Iași pentru a cânta în două spectacole de gală. I-a fost reținut pașaportul de către Securitate și, timp de 17 luni, i s-a interzis orice apariție pe scenă. Toate contractele din străinătate au fost pierdute, la fel ca și un angajament cu prestigioasa casă de discuri Deutsche Grammophon.

După încheierea carierei scenice, Elena Dumitrescu-Nentwig a îmbrățișat latura pedagogică a artei sale, devenind profesoară internațională de canto, postură din care pregătește și îndrumă tinerii talentați spre profesia de interpret vocal. În Belgia, Germania și Polonia, iar acum în Portugalia și Germania, unde locuiește alternativ, cursurile sale de canto sunt foarte frecventate de cântăreți din toată lumea aflați la început de carieră.

A publicat la editura Limes din Cluj-Napoca volumele: „Naufragiații din Brăila” (roman, 2014), „De răsfoit” (basme și povestiri pentru copii, 2015), „Noi, romii și restul lumii” (2016) și „Adevărate sau imaginate, de întâmplat, s-au întâmplat...” (2017), care au fost bine primite în presa de specialitate și au stârnit un mare interes printre cititori. Romanul „Credinciosul meu dușman”, prezentat la Festivalul „Mihai Sebastian” din Brăila, a fost ales de către revista „Itaca” din Dublin drept „Cartea anului 2017”. Au urmat romanul „Iubire la margine de eșafod”, două piese de teatru și o nouă carte de povestiri pentru copii, „Taina celor două perle”, apărută la editura Istros a Muzeului de Istorie „Carol I”.

A devenit o regulă ca toate aparițiile sale în limba română să fie traduse și în limba germană, patria spirituală a artistei. Elena Dumitrescu-Nentwig este membră a Uniunii Muzicienilor din România. Lansările de carte de la Brăila, Sibiu, București, Suceava sau Lisabona au însemnat tot atâtea întâlniri călduroase cu publicul român și lusitan. Ministerul Românilor de Pretutindeni a decorat-o pe Elena Dumitrescu-Nentwig în 2018, cu prilejul Centenarului Marii Uniri, iar Muzeul Brăilei i-a conferit medalia „650 de ani de la prima atestare documentară a orașului”.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

