Ciobănescul corb, gigantul blând al Carpaților, în prim-plan la DC Anima - Video
Data publicării: 17:04 27 Mar 2026

Ciobănescul corb, gigantul blând al Carpaților, în prim-plan la DC Anima - Video
Autor: Alexandra Curtache

"Ciobănescul corb, unul din cei mai puțin înțeleși dintre ciobănești" este subiectul săptămânii la DC Anima. Ciobănescul corb este a patra rasă canină recunoscută din România.

De 15 ani, Ciprian, invitatul din această ediție DC Anima, dedică pasiune și muncă rasei Ciobănesc corb și, în prezent, are nu mai puțin de 8 exemplare. Printre ele se remarcă Haiduc, care este și el prezent în platou, un mascul de 4 ani și jumătate, care și-a reprezentat rasa atât în competiții din țară, cât și peste hotare, devenind primul campion mondial al acestei rase.

Deși impunători ca statură, Ciobăneștii Corbi sunt, în realitate, surprinzător de blânzi și echilibrați, total în opoziție cu aspectul lor.

Ciobănescul corb este o rasă veche, existentă de generații, însă abia în urmă cu 20-30 de ani a început să fie adusă în atenția publicului de către ciobani. Astăzi, a ajuns să fie considerată cea de-a 373-a rasă de câini din lume, un pas important pentru recunoașterea sa internațională provizorie.

Originar din zona Carpaților de Curbură, Ciobănescul corb s-a răspândit în toată România și chiar în Europa, fiind prezent în țări precum Polonia, Norvegia, Suedia sau Finlanda. În trecut, era cunoscut neoficial sub denumiri precum „Carpatinelul” sau „Carpatinul negru”. 

Dacă vrei să descoperi povestea fascinantă a acestei rase și să-l vezi pe Haiduc în acțiune, nu rata emisiunea DC Anima, vineri, 27 martie, de la ora 19:00. Tudor Tim Ionescu îl are invitat pe Ciprian, unul dintre cei mai dedicați crescători ai rasei Ciobănesc corb, prezent în platou chiar alături de câinele său.

