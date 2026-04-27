DCNews Stiri Criza energetică și impactul asupra României. Dumitru Chisăliţă, interviu la DC News TV
Data publicării: 09:17 27 Apr 2026

EXCLUSIV Criza energetică și impactul asupra României. Dumitru Chisăliţă, interviu la DC News TV
Autor: Alexandra Curtache

O nouă ediţie al emisiunii „Totul despre bani” aduce în prim-plan una dintre cele mai tensionate teme ale momentului: energia, între crize geopolitice și provocări interne.

Luni, 27 aprilie 2026, de la ora 14.00, la DC News și DC Business, invitatul special este Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

De aproape 60 de zile, conflictul din Orientul Mijlociu zguduie piețele globale, iar blocajele din Strâmtoarea Ormuz ridică semne de întrebare asupra aprovizionării cu petrol și carburanți. Cât de repede își pot reveni fluxurile și dacă mai putem vorbi despre prețuri „normale” sunt doar câteva dintre întrebările esențiale analizate în emisiune.

România nu este ocolită de efecte: de la evoluția prețurilor la energie electrică și gaze, până la măsurile guvernamentale și provocările din zona ATR-urilor. În același timp, discuția atinge teme-cheie precum viitorul gazelor din Marea Neagră, șansele reale de independență energetică, dar și direcția energiei verzi, inclusiv tensiunile dintre prosumatori și distribuitori.

Într-un context internațional complicat, cu relații energetice în schimbare la nivelul Uniunii Europene și incertitudini persistente, Dumitru Chisăliță oferă explicații clare și scenarii pentru perioada următoare.

Nu ratați o ediție care pune „pe masă” cele mai importante întrebări despre bani, energie și viitorul economic al României.

dumitru chisalita
criză energetică
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
PSD iese oficial de la guvernare: Miniștrii își prezintă bilanțul, după ce demisiile devin efective - LIVE TEXT / video
Publicat acum 12 minute
Barack Obama, circumspect cu privire la motivul din spatele atacului asupra lui Donald Trump
Publicat acum 15 minute
Prima „dronă” din istorie a aterizat sub geamul Kremlinului umilindu-i pe ruși. România se confruntă cu aceeași dilemă ca Rusia acum 40 de ani
Publicat acum 26 minute
Criza energetică și impactul asupra României. Dumitru Chisăliţă, interviu la DC News TV
Publicat acum 37 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, pățania de la amantă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Horoscop 27 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Filmul despre Michael Jackson a doborât recordul pentru cel mai mare debut al unui film biografic din toate timpurile
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Interviu cu Adrian Zuckerman și Andrei Caramitru. România între criză și recalibrare: Politică, economie și noul echilibru global
Publicat acum 37 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, pățania de la amantă
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Bani din PNRR: Ilie Bolojan anunță un test de responsabilitate pentru clasa politică
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
