Progrese în gastroenterologie. Dr. Gabriel Constantinescu (SANADOR), la DC Medical și DC News
Data publicării: 23:34 30 Mar 2026

EXCLUSIV Progrese în gastroenterologie. Dr. Gabriel Constantinescu (SANADOR), la DC Medical și DC News
Autor: Echipa DC News

Gabriel Constantinescu Prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu, SANADOR

Urmăriți o nouă emisiune medicală marți, 31 martie, la DCNews și DCMedical. Invitat este prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu, coordonator Centrul de Excelență în Endoscopia Digestivă Diagnostică și Terapeutică SANADOR Floreasca.

Prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu, coordonator Centrul de Excelență în Endoscopia Digestivă Diagnostică și Terapeutică SANADOR Floreasca, a fost invitat la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu ne-a vorbit despre:

  • Evoluția endoscopiei intervenționale

"O parte din patologia care astăzi este tratată prin endoscopie intervențională era în trecut abordată prin metode chirurgicale clasice. Evoluția unor proceduri nu se întâmplă de la o zi la alta"

  • Boala de reflux gastroesofagian

"Boala de reflux gastroesofagian nu este o patologie cu risc vital, dar este extrem de deranjantă"

  • Tehnica ARMA (Anti-Reflux Mucosal Ablation)

"Anti-reflux mucosal ablation este acronimul pentru o tehnică dezvoltată recent. Practic, introducem endoscopul în stomac și, folosind un cateter cu plasmă de argon, se arde mucoasa circumferențial, adică aproximativ 75% din circumferința zonei cardiale"

  • Prevenția cancerului esofagian și de colon

"Totuși, boala de reflux este unul dintre factorii de risc pentru dezvoltarea adenocarcinomului esofagian, dar nu singurul"

  • Acalazia și tehnica POEM

"Există și boli localizate în zone sensibile, cum ar fi acalazia. Acalazia este o afecțiune în care pacientul nu poate înghiți corespunzător, deoarece esofagul are o hipercontractilitate și alimentele se blochează"

  • Gastric sleeve

"Gastric sleeve, adică operația clasică de slăbire, este realizată de chirurgi și este foarte eficientă. Sigur, are indicațiile și contraindicațiile sale"

Emisiunea va fi difuzată marți, 31 martie , de la ora 10:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro 

https://www.facebook.com/dcnewstv

