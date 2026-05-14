„Felicitări, România!” Ursula von der Leyen, după aprobarea cererii de plată din PNRR de 2,62 miliarde de euro

Comisia Europeană a aprobat cererea de plată cu numărul patru a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, în cadrul PNRR. Executivul european a anunțat joi, printr-un comunicat de presă, că România a îndeplinit în mod satisfăcător cele 38 de jaloane și 24 de ținte prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului.

Mesajul transmis de Ursula von der Leyen pentru România

„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem acest elan și să valorificăm la maximum programul #NextGenEU în țara voastră!”, a transmis Ursula von der Leyen.

Congratulations Romania!



Your reform efforts are rewarded.



Let’s keep the momentum and make the best of #NextGenEU in your country ???????? https://t.co/prZTLGAPcw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2026

România a îndeplinit zeci de jaloane și ținte din PNRR

Potrivit Comisiei Europene, evaluarea pozitivă a fost acordată după ce autoritățile române au demonstrat îndeplinirea celor 38 de jaloane și 24 de obiective asumate prin PNRR. Aprobarea acestei tranșe reprezintă un nou pas pentru accesarea fondurilor europene destinate reformelor și investițiilor din România.