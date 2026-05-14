„Felicitări, România!” Ursula von der Leyen, după aprobarea cererii de plată din PNRR de 2,62 miliarde de euro

Președinta Ursula von der Leyen a transmis un mesaj de felicitare pentru România, după aprobarea celei de-a patra cereri de plată din PNRR. Oficialul european a subliniat că implementarea reformelor asumate de autoritățile române prin Planul Național de Redresare și Reziliență produce rezultate concrete.
Comisia Europeană a aprobat cererea de plată cu numărul patru a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, în cadrul PNRR. Executivul european a anunțat joi, printr-un comunicat de presă, că România a îndeplinit în mod satisfăcător cele 38 de jaloane și 24 de ținte prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului.
„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem acest elan și să valorificăm la maximum programul #NextGenEU în țara voastră!”, a transmis Ursula von der Leyen.
Congratulations Romania!— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2026
Your reform efforts are rewarded.
Let’s keep the momentum and make the best of #NextGenEU in your country ???????? https://t.co/prZTLGAPcw
Potrivit Comisiei Europene, evaluarea pozitivă a fost acordată după ce autoritățile române au demonstrat îndeplinirea celor 38 de jaloane și 24 de obiective asumate prin PNRR. Aprobarea acestei tranșe reprezintă un nou pas pentru accesarea fondurilor europene destinate reformelor și investițiilor din România.
de Anca Murgoci