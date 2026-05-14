€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Stiri „Felicitări, România!” Ursula von der Leyen, după aprobarea cererii de plată din PNRR de 2,62 miliarde de euro
Data publicării: 14 Mai 2026

„Felicitări, România!” Ursula von der Leyen, după aprobarea cererii de plată din PNRR de 2,62 miliarde de euro
Autor: Loredana Iriciuc

agerpres_19038265 Președinta CE, Ursula von der Leyen. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președinta Ursula von der Leyen a transmis un mesaj de felicitare pentru România, după aprobarea celei de-a patra cereri de plată din PNRR. Oficialul european a subliniat că implementarea reformelor asumate de autoritățile române prin Planul Național de Redresare și Reziliență produce rezultate concrete.

Comisia Europeană a aprobat cererea de plată cu numărul patru a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, în cadrul PNRR. Executivul european a anunțat joi, printr-un comunicat de presă, că România a îndeplinit în mod satisfăcător cele 38 de jaloane și 24 de ținte prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului.

Mesajul transmis de Ursula von der Leyen pentru România

„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem acest elan și să valorificăm la maximum programul #NextGenEU în țara voastră!”, a transmis Ursula von der Leyen.

România a îndeplinit zeci de jaloane și ținte din PNRR

Potrivit Comisiei Europene, evaluarea pozitivă a fost acordată după ce autoritățile române au demonstrat îndeplinirea celor 38 de jaloane și 24 de obiective asumate prin PNRR. Aprobarea acestei tranșe reprezintă un nou pas pentru accesarea fondurilor europene destinate reformelor și investițiilor din România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ursula von der leyen
pnrr
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Marco Rubio susţine că Ucraina are cea mai puternică armată din Europa
Publicat acum 38 minute
Descoperă campusul Facultății de Medicină Veterinară la DC Anima, cu Iuliana Ionașcu - VIDEO
Publicat acum 51 minute
„Felicitări, România!” Ursula von der Leyen, după aprobarea cererii de plată din PNRR de 2,62 miliarde de euro
Publicat acum 52 minute
Directorul FBI, acuzat că a participat la o sesiune de snorkeling într-un loc sacru din SUA, în timpul unei deplasări oficiale
Publicat acum 56 minute
Video / Momentul când o maşină a lovit protestari la Belgrad. Șoferul a fost arestat
 
Cele mai citite știri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close