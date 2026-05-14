Data publicării: 14 Mai 2026

Panică pentru Rihanna. Și-a trezit soțul în toiul nopții după ce au început focurile de armă
Autor: Dana Mihai

Foto: Agerpres

Rihanna a povestit momentele de panică trăite după ce și-a dat seama că locuința sa era ținta unor focuri de armă, spunând că și-a trezit imediat soțul și l-a împins la pământ, strigând: „Se trage asupra noastră!”.

Vedeta pop Rihanna a descris, conform documentelor judiciare, momentele de panică trăite când şi-a dat seama că se trăgea cu arma asupra casei sale, precizând că a fost nevoită să-şi trezească soţul şi să-l împingă la pământ, avertizându-l: "Se trage asupra noastră!", relatează agenţia EFE.

Cel puțin 12 focuri de armă trase spre locuința artistei

Incidentul a avut loc la data de 8 martie, când o femeie s-a apropiat de proprietatea artistei şi a tras cel puţin 12 focuri de armă către locuinţa sa, situată în cartierul de lux Beverly Crest din Los Angeles.

În relatarea citată de cotidianul The New York Times, cântăreaţa a povestit că dormea împreună cu soţul său, rapperul ASAP Rocky, într-o rulotă Airstream, un vehicul de agrement de lux faimos pentru designul său aerodinamic, pe care îl are parcat la reşedinţă.

Artista a declara poliţiei că a auzit zgomote puternice care loveau metalul şi că, atunci când acestea au încetat, a dat la o parte perdelele şi a văzut găuri de glonţ în parbrizul rulotei.

Rihanna l-a apucat pe ASAP Rocky, l-a împins la pământ şi i-a spus că se trage asupra lor. Apoi, cei doi au alergat spre casă pentru a se asigura că cei trei copii ai lor sunt teferi, potrivit documentelor judiciare citate de ziarul newyorkez.

Mama Rihannei și angajații artistei se aflau în casă

În casă se mai aflau mama Rihannei şi două persoane care lucrează pentru cântăreaţă.

Presupusa agresoare, Ivanna Ortiz, în vârstă de 35 de ani, rezidentă în Florida, a fost reţinută într-un cartier din apropierea reşedinţei cântăreţei, după ce a fugit de la faţa locului.

La momentul arestării, asupra ei au fost găsite o puşcă de tip AR-15 şi două încărcătoare cu câte 30 de cartuşe.

Suspecta, vizată de acuzaţii de tentativă de omor, a compărut miercuri la o audiere în cadrul căreia avocatul din oficiu a încercat să convingă judecătorul că femeia nu era aptă din punct de vedere mental pentru a face faţă unui proces.

Ortiz a pledat nevinovată. Judecătorul a programat o altă audiere pentru data de 19 mai. 

