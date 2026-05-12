Data publicării: 12 Mai 2026

Zboruri anulate de criza combustibilului: Suma pe care o primește fiecare pasager. Suprataxele pentru biletele vândute, interzise
Autor: Roxana Neagu

avion avioane aeroport Avioane. Sursa foto: Agerpres

Comisia Europeană a decis că, indiferent de costurile suplimentare cu combustibilul, companiile aeriene nu pot fi scutite de la plata despăgubirilor pentru pasageri.

În 8 mai, Comisia Europeană a publicat ghidul oficial care precizează că pasagerii rămân eligibili pentru despăgubiri de până la 600 de euro în cazul zborurilor anulate pe fondul crizei combustibilului.

Comisia Europeană a confirmat că operatorii aerieni nu pot invoca majorarea prețurilor la combustibilul de aviație pentru a evita plata despăgubirilor către pasageri în baza Regulamentului UE 261/2004. Ghidul publicat pe 8 mai de Direcția Generală pentru Mobilitate și Transport (DG MOVE) precizează clar că volatilitatea prețului combustibilului face parte din riscurile comerciale normale, iar anulările determinate de considerente legate de costuri nu reprezintă „circumstanțe extraordinare” în sensul legislației europene.

Suprataxele aplicate retroactiv, pentru biletele deja vândute, INTERZISE

Documentul, emis în contextul crizei continue din Orientul Mijlociu și al impactului acesteia asupra aviației europene, confirmă totodată că operatorilor aerieni le este interzis să aplice retroactiv suprataxe de combustibil pentru biletele deja vândute.

Ghidul publicat pe 8 mai clarifică trei aspecte esențiale:

  • Pasagerii ale căror zboruri sunt anulate rămân îndreptățiți la rambursare, redirecționare sau returnare, asistență în aeroport și compensații financiare de până la 600 de euro. Companiile aeriene pot evita plata acestor despăgubiri doar dacă pot demonstra că anularea a fost cauzată de circumstanțe extraordinare, de exemplu, o penurie fizică și localizată de combustibil într-un anumit aeroport. Prețurile ridicate ale combustibilului, în sine, nu se încadrează în această categorie.
  • Companiile aeriene nu pot majora retroactiv prețul biletelor prin introducerea unor suprataxe de combustibil. Conform Regulamentului privind serviciile aeriene, prețul final trebuie afișat în momentul achiziției, iar taxele adăugate ulterior confirmării rezervării nu sunt permise.

„Acest ghid elimină orice ambiguitate pe care unele companii aeriene ar fi putut încerca să o exploateze. Anularea unui zbor pentru că a devenit neprofitabil din punct de vedere comercial nu este același lucru cu anularea cauzată de circumstanțe aflate în afara controlului operatorului aerian. Comisia Europeană a trasat clar această linie, iar pasagerii trebuie să știe că drepturile lor rămân pe deplin protejate” declară Anton Radchenko, CEO AirAdvisor, conform unui comunicat de presă. 

*AirAdvisor este o platformă în domeniul drepturilor pasagerilor aerieni, care îi ajută pe călătorii din UE, Marea Britanie și SUA să obțină despăgubiri pentru zboruri întârziate, anulate sau suprarezervate, precum și pentru bagaje pierdute sau deteriorate. 

Anterior, Parlamentul European a votat în ianuarie 2026 pentru menținerea pragului de trei ore necesar acordării compensațiilor și pentru stabilirea intervalului despăgubirilor între 300 și 600 de euro, în linie cu protecțiile pe care Comisia le-a reconfirmat acum.

Ce să faci dacă ai un zbor anulat/întârziat

Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau întârziate semnificativ din cauza crizei combustibilului nu ar trebui să presupună că nu sunt eligibili pentru despăgubiri. Testul aplicat în baza regulamentului EU261 este dacă perturbarea a fost cauzată de circumstanțe aflate în mod real în afara controlului companiei aeriene. Gestionarea costurilor nu reprezintă o astfel de circumstanță.

Anton Radchenko a adăugat: ”Pasagerii presupun adesea că, atunci când o criză este extinsă, drepturile lor individuale dispar. Nu este așa. Comisia Europeană a clarificat că presiunea financiară asupra unei companii aeriene nu reprezintă o apărare legală împotriva plății despăgubirilor”. 

În majoritatea statelor membre ale UE, pasagerii au la dispoziție până la trei ani pentru a depune o cerere de despăgubire, există timp pentru a acționa. În baza regulamentului EU261, pasagerii afectați au dreptul la:

  • compensații de 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de distanța zborului;
  • rambursarea integrală a biletului sau rerutare către un zbor alternativ;
  • asistență în aeroport, inclusiv mese și cazare, dacă este necesară o așteptare peste noapte. 

