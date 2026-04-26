Care sunt cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru europeni

Grecia se află pe locul patru în topul celor mai populare state în care europenii vor să-şi petreacă vacanţa în această vară, informează publicaţia elenă Kathimerini.

Statul elen împarte poziţia cu Portugalia, în timp ce Spania şi Italia, care sunt pe primul şi, respectiv, pe locul doi, au o poziţie semnificativ mai solidă decât în anul precedent. Aceste evoluţii sunt parţial datorate distanţei relativ mai mari a celor două ţări faţă de epicentrul războiului din Orientul Mijlociu.

Pe locul trei se află Franţa, aceeaşi poziţie ca anul trecut. Grecia şi Portugalia sunt urmate în top 10 de Germania şi Marea Britanie, Turcia, Croaţia şi Austria.

Disponibilitatea europenilor de a călători este la cel mai ridicat nivel începând din 2020

Conform celui mai recent raport al Asociaţiei European Travel Commission (ECT), disponibilitatea europenilor de a călători în primăvara şi vara acestui an a crescut cu 10%, ajungând la 82%, cel mai ridicat nivel începând din 2020.

Grecia rămâne unul dintre motoarele de creştere ale turismului european, 8% din respondenţi alegând-o pentru următoarea lor destinaţie din Europa. Ţara atrage o gamă largă de vizitatori străini, 7% dintre cetăţenii din Germania, Marea Britanie, Franţa, Ţările de Jos, Belgia şi Polonia intenţionând să viziteze statul elen în următoarele luni. În acelaşi timp, 6% dintre austrieci şi elveţieni şi 5% dintre italieni şi spanioli au pus Grecia pe lista destinaţiilor.

Motivaţia dominantă pentru aceste călătorii este recreerea, o prioritate pentru 77% dintre europeni, în timp ce 28% aleg "mare şi soare". 20% dintre respondenţi sunt îngrijoraţi de majorarea costurilor, astfel încât tendinţa o reprezintă şederile mai scurte, 38% planificând călătorii de 4-6 nopţi, cu bugete de sub 1.000 euro de persoană.

Şi stabilitatea geopolitică are un rol cheie în alegerea destinaţiilor, acum securitatea fiind cel mai important factor în alegerea destinaţiei pentru 22% din călători.

Tensiunile din Orientul Mijlociu sunt un motiv de îngrijorare pentru 18% dintre europeni, mulţi preferând destinaţiile percepute ca fiind mai protejate din punct de vedere geografic, conform Agerpres.

