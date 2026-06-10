Nouă înșelătorie în România. Un bătrân din Alba Iulia a dat mii de lei unui medic fals

Un bărbat care pretindea că e medic a înșelat un octogenar din Alba Iulia. Sursa foto: Unsplash/rol ilustrativ

Un octogenar din orașul Alba Iulia a fost înșelat de un fals medic, prejudiciul atingând 40.000 de lei.

Un bărbat de 88 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost victima unei înşelăciuni, acesta înmânându-i 40.000 de lei, în două tranşe, unui necunoscut, care s-a prezentat drept medic şi a susţinut că nepotul vârstnicului are nevoie de o o intervenţie chirurgicală urgentă.

Cum l-a păcălit falsul medic

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, Agerpres, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, în cursul zilei, de către un bărbat, în vârstă de 88 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost indus în eroare de către o persoană necunoscută.

„Din cercetările efectuate de poliţişti, a reieşit că bărbatul ar fi fost contactat telefonic de către o persoană necunoscută de sex masculin, care s-a prezentat ca fiind medic şi i-a solicitat vârstnicului suma de 40.000 de lei, pentru o intervenţie chirurgicală urgentă, de care are nevoie nepotul său. În urma discuţiilor telefonice purtate între cei doi, la domiciliul bărbatului de 88 de ani s-a prezentat bărbatul necunoscut, ocazie cu care, la două intervale diferite de timp, a ridicat suma de bani solicitată, în două tranşe de câte 20.000 de lei”, se menţionează în comunicat.

Bărbatul păgubit a vorbit, apoi, cu nepotul său

Ulterior, vârstnicul a luat legătura cu nepotul său, care i-a comunicat că a fost indus în eroare, acesta neavând nevoie de o intervenţie chirurgicală.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia efectuează cercetări în legătură cu infracţiunea de înşelăciune, în vederea identificării autorilor.

Pentru a nu deveni victime ale unei astfel de infracţiuni, IPJ Alba le transmite cetăţenilor să nu ofere niciodată sume de bani unor persoane necunoscute care pretind că sunt reprezentanţi ai unei instituţii, să verifice întotdeauna informaţiile primite, prin contactarea directă a rudelor implicate, şi să încheie conversaţia cu persoanele necunoscute şi să apeleze 112.

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