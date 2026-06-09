Înșelăciune cu vacanțe last minute. Prejudiciu de 150.000 de euro/ Acuzațiile aduse unei femei din București

Femeie acuzată că înșela oameni cu oferte last minute. Sursa foto: Magnific/Colaj DCNews/ rol ilutrativ

O femeie din Bucureşti a fost trimisă în judecată, fiind acuzată că a înşelat zeci de familii cu oferte false de vacanţă de tip „last minute”, prejudiciul fiind de peste 150.000 de euro.

O femeie din Bucureşti a fost trimisă în judecată pentru mai multe infracţiuni, fiind acuzată că a înşelat zeci de familii cu oferte false de vacanţă „last minute”, prejudiciul fiind de peste 150.000 de euro.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, femeia se numeşte Maria Gancea, iar infracţiunile pentru care va fi judecată sunt de înşelăciune, în formă continuată (46 acte materiale); fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (17 acte materiale); fals informatic, în formă continuată (39 acte materiale), inducerea în eroare a organelor judiciare.

Femeia, arestată la domiciliu

Inţial, ea a fost arestată preventiv, iar în prezent se află în arest la domiciliu.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, în perioada februarie 2024 - februarie 2026, sub pretextul intermedierii încheierii unor contracte de prestări servicii turistice sau în vederea asocierii pentru dezvoltarea unui proiect prin fonduri europene, în mod constant şi coordonat, femeia a indus în eroare 24 de persoane fizice şi 2 persoane juridice (agenţii de turism), determinându-le astfel să îi transfere/remită mai multe sume de bani sau să îi pună la dispoziţie bilete de avion şi vouchere pentru cazare, cauzând un prejudiciu în cuantum de 795.000 lei (din care a restituit suma de aproximativ 102.500 lei), fiind folosite în acest demers mijloace frauduloase precum folosirea unor calităţi şi identităţi mincinoase, prezentarea unor înscrisuri sub semnătura privată (ordine de plată/facturi fiscale/chitanţe) falsificate şi a unor documente electronice - confirmări de plată, facturi care, în realitate, fuseseră generate prin manipularea datelor informatice.

Turiști dați afară din cazări, după neplata sejurului

Potrivit unor articole din presă, femeia oferea pachete turistice false pentru vacanţe în Maldive, Turcia, Japonia sau Cuba. Cel puţin două familii aflate în vacanţă în Turcia ar fi fost date afară din hotel, după ce Maria Gancea nu a efectuat plăţile către hotel.

Pentru a-i convinge pe oameni, Maria Gancea oferea exemple concrete de excursii pretins organizate anterior, susţinând că alte persoane au beneficiat de serviciile sale fără incidente, creând astfel o aparenţă de experienţă şi legitimitate în domeniu.

Procurorii mai spun o parte dintre persoanele care au fost păgubite au plecat în două excursii „organizate” de inculpată, dar acest lucru s-a realizat prin comiterea de către aceasta a unor infracţiuni de înşelăciune împotriva unor agenţii de turism.

Femeia spunea că e un intermediar

Anchetatorii susţin că femeia le spunea turiştilor că nu ea se ocupă direct de contractarea pachetelor turistice, ci doar intermediază relaţia dintre ei şi presupuşii organizatori, persoane despre care s-a dovedit că nu au nicio legătură cu activitatea infracţională sau care sunt fictive.

Totodată, în presupusa relaţie comercială cu două agenţii de turism, care s-au constituit părţi vătămate în proces, femeia s-a folosit, fără drept, de identităţile altor persoane (M.E.D. şi M.A.), utilizând în acest sens fotografii cu actele de identitate ale acestor persoane, în posesia cărora a intrat în urma participării la un proces electoral.

Parchetul nu oferă informaţii despre ce proces electoral este vorba, însă surse judiciare au declarat pentru Agerpres că femeia este membru PNL, iar o anume Maria Gancea apare pe lista candidaţilor la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la alegerile locale din 2024.

În calitate de membru de partid, Maria Gancea a avut acces la lista de semnături, de unde a luat datelor unor persoane, pe care ulterior le-a folosit la săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimisă în judecată.

Procurorii au mai descoperit că, în perioada 11 august 2024 - 05 februarie 2025, pentru a evita declanşarea unui proces penal care să o vizeze, dar şi pentru a le demonstra turiştilor de la care a încasat sume de bani că nu este vinovată de faptul că nu au putut să beneficieze de serviciile turistice promise, femeia a indus în eroare organele judiciare prin sesizarea unor fapte nereale, respectiv comiterea acestora de către o anumită persoană, producând în acest sens probe nereale.

„Astfel, inculpata, atât prin declaraţia de persoană vătămată precum şi prin depunerea la dosarul penal a unor înscrisuri sub semnătură privată falsificate (chitanţe), a creat o stare de pericol pentru înfăptuirea actului de justiţie. Scopul acestor induceri a fost ca inculpata să dovedească existenţa unei presupuse fapte de înşelăciune comise împotriva sa, astfel încât să înlăture orice suspiciune ce ar plana asupra sa, dar şi pentru a direcţiona ancheta înspre altă persoană, producând inclusiv probe ce susţineau acuzaţia împotriva numitei M.E.D.", explică Parchetul.