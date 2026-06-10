Acord în UE: Proiectele de apărare vor fi aprobate mai rapid

Imagine cu Bruxelles, steag Europa. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord privind simplificarea și accelerarea procesului de autorizare pentru proiectele din Apărare.

Reprezentanţii statelor membre UE şi Parlamentul European au convenit miercuri să accelereze procedurile de aprobare pentru proiectele de apărare, relatează dpa.

Potrivit acordului, durata maximă a procedurilor de aprobare va fi stabilită la 102 zile lucrătoare.

Dacă autoritatea competentă nu a luat o decizie în acel termen, cererea de aprobare va fi considerată aprobată tacit.

Ţările UE pot să adauge excepţii

Ţările UE pot, totuşi, să adauge anumite excepţii, de exemplu pentru proiectele planificate care ar putea reprezenta un risc grav pentru sănătate sau pentru securitatea naţională, se menţionează într-un comunicat.

Acordul este parte a unei iniţiative mai ample menite să reducă povara administrativă asupra industriei de apărare şi să faciliteze achiziţiile şi cooperarea transfrontaliere.

Noile reguli trebuie să fie aprobate oficial de ţările UE şi de Parlamentul European, notează dpa, conform Agerpres.

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