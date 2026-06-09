Tensiuni în Europa, pe fondul războiului din Ucraina. Avertismentul Poloniei pentru liderii din Vest

de la stânga la dreapta: cancelarul german Friedrich Merz, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron. În prim-plan, premierul polonez Tusk. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Premierul polonez Donald Tusk a transmis un avertisment liderilor care formează „E3” (Regatul Unit, Franţa şi Germania), afirmând că Polonia nu va recunoaşte niciun acord privind războiul din Ucraina la care nu participă.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat marţi că ţara sa nu se va simţi obligată de niciun acord încheiat în negocierile asupra războiului din Ucraina în formatul „E3” (Regatul Unit, Franţa şi Germania) dacă va fi exclusă de la masa negocierilor, argumentând că Polonia este „un actor de neocolit în arhitectura de securitate regională”, relatează agenţia EFE.

Premierul Tusk, nemulțumit că Polonia nu a fost chemată la discuții

Vorbind la o conferinţă de presă la Varşovia, Tusk şi-a exprimat astfel nemulţumirea faţă de excluderea Poloniei din discuţiile la nivel înalt privind războiul din Ucraina desfăşurate duminică la Londra, unde premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Donald Tusk a mai menţionat că a avut în aceeaşi zi „o discuţie extinsă” cu Friedrich Merz, care l-a informat despre detaliile întâlnirii cu Zelenski, şi căruia i-a transmis în această convorbire că, „din perspectiva Poloniei, nu vom fi obligaţi şi nu vom respecta niciun acord la care nu participăm” întrucât „Polonia este o verigă absolut esenţială pentru discuţii serioase asupra viitorului Ucrainei şi al regiunii".

Tusk a criticat de asemenea „fragmentarea” generată de „aceste formate reduse” şi a asigurat că există şi alţi parteneri europeni care împărtăşesc această nemulţumire, notează Agerpres.

Iar războiul declanșat de Rusia nu reprezintă singurul subiect abordat de Tusk, în ultimele zile, cu privire la Ucraina. Acesta a cerut, luni, solidaritate şi dialog la cel mai înalt nivel între Varşovia şi Kiev, în timp ce un organ consultativ urma să discute propunerea preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki, de a i se retrage omologului său ucrainean Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distinţie de stat poloneză.

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