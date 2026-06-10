Foto / Video - Când luxul devine gol: Povestea palatului de 230 de milioane de euro din buricul Londrei în care locuiește pe verandă un om fără adăpost

Foto Pexels - Londra centru - Hyde Park

La câțiva pași de Hyde Park, în una dintre cele mai exclusiviste cartiere ale Londrei, există o proprietate care evidențiază un paradox al societății contemporane. Un palat urban cu 45 de camere, considerat în 2020 cea mai scumpă casă din Marea Britanie, are un „locatar” care trăiește pe veranda clădirii.

La doar câțiva pași de Hyde Park, într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere ale Londrei, se află o proprietate care scoate în evidență un paradox al societății actuale. Un palat urban cu 45 de camere, considerat în 2020 cea mai scumpă locuință din Marea Britanie, are un „locatar” care își duce viața pe veranda clădirii, aflată adresa 2–8A Rutland Gate.



Este vorba despre Anders Fernstedt, un bărbat fără adăpost de origine suedeză. El trăiește pe veranda impunătoare a clădirii, scrie The Guardian.

Palat făcut pentru miliardari

Proprietatea se află în Knightsbridge. Este una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din lume . Palatul are 45 de camere, 24 de băi din marmură, patru lifturi, piscină interioară și 116 ferestre. 68 de ferestre au vedere spre Hyde Park. În perioada sa de glorie, băile erau aveau pietre semiprețioase. Mai mult, coșurile de gunoi erau acoperite cu foiță de aur de 24 de carate.

Istoria proprietății evidențiează transformarea capitalei britanice într-un centru global al averilor extreme. În anii 1980, magnatul libanez Rafik Hariri, viitor prim-ministru al Libanului, a cumpărat mai multe case și le-a unit într-un singur palat urban. Hariri, care își construise averea făcând proiecte pentru familia regală saudită, a trăit aici până la asasinarea sa într-un atentat la Beirut, în anul 2005.

După moartea lui, proprietatea a ajuns la prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Sultan bin Abdul Aziz. După moartea acestuia, în anul 2015, conținutul extravagant al casei a fost scos la licitație: candelabre din sticlă Murano, sticle de parfum din cristal Lalique, băi cu pietre prețioase și alte obiecte de lux.

Controverse cu paradisurile fiscale

În anul 2020, reședința a fost vândută cu suma de 210 milioane de lire sterline prin intermediul unei companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice.

Inițial, media a asociat tranzacția cu miliardarul chinez Cheung Chung-kiu. Apoi, investigațiile au arătat că beneficiarul real era Hui Ka Yan, fondatorul gigantului imobiliar Evergrande. La acea vreme, era unul dintre cei mai bogați oameni din China.

Paradox cu una dintre cele mai valoroase locuințe din UK

Prăbușirea Evergrande a transformat total situația. Hui Ka Yan a fost inculpat pentru fraudă și alte infracțiuni financiare.

Între timp, palatul londonez a rămas captiv într-un labirint juridic. Casa este înregistrată pe numele fostei sale soții, Ding Yumei, dar care are active înghețate. Lichidatorii Evergrande nu pot prelua clădirea. Astfel, viitorul proprietății rămâne incert.

Astfel, s-a ajuns la un uriaș paradox. Una dintre cele mai valoroase locuințe din Regatul Unit a ajuns abandonată. În timp ce proprietarii reali sunt absenți, veranda clădirii a fost ocupată de Anders Fernstedt.

Cine este Anders Fernstedt și cum a ajuns să locuiască pe veranda palatului de lux de lângă Hyde Park din Londra

Anders Fernstedt s-a născut în Suedia în anul 1968. El a avut o viață neobișnuită. A lucrat ca jurnalist specializat în tehnologie, a studiat horticultura la Edinburgh. Apoi, a colaborat cu personalități din mediul tehnologic american, inclusiv cu jurnalistul John Markoff de la The New York Times. Pentru o perioadă, a lucrat și ca verificator de informații pentru revista The Economist.

Departe de imaginea stereotipă a unui om fără adăpost, Anders Fernstedt este un om educat, coerent în exprimare și pasionat de grădinărit, muzică și natură.

Problemele lui au început după mai multe eșecuri profesionale și personale. El a locuit pe o barcă în Essex. Apoi, a trecut prin mai multe locuințe temporare și a fost victima unor agresiuni. Într-unul dintre incidente, el a ajuns la spital și în timpul internării toate bunurile sale au fost furate.

Anders Fernstedt a rămas fără locuință și fără bani, astfel a ajuns să doarmă pe străzile capitalei britanice. Fernstedt mergea des în zona Hyde Park, cu scopul de a observa lebedele pe care le îndrăgește. Astfel, a văzut că uriașa proprietate din apropiere părea abandonată. S-a gândit că veranda palatului oferea un adăpost. S-a instalat acolo și nu a mai plecat.

Mai mult, de-a lungul timpului, a amenajat spațiul cu obiecte personale, flori, cărți, ziare, biciclete. El spune că adaugă des câte o floare, cu scopul de a aduce bucurie copiilor ce trec prin zonă.

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Cine îl ajută pe Fernstedt

Fernstedt a învățat să supraviețuiască utilizând resursele comunității locale. Fernstedt primește ajutor de la o biserică ortodoxă rusă din proximitate și de la un restaurant libanez care îi permite să își încarce telefonul și bateriile externe.

Chiar dacă trăiește în condiții grele, Fernstedt afirmă că s-a adaptat și că se simte mai în siguranță acum, față de perioada în care era se muta des dintr-un loc în altul.

O problemă complexă

Povestea lui Anders Fernstedt și a palatului gol nu reprezintă doar o curiozitate urbană, ci arată o problemă mult mai amplă.

În anul 2025, Anglia avea peste 300.000 de locuințe goale de mult timp, cu aproape 15% mai multe decât în anul 2024. Mai mult, existau peste 268.000 de locuințe secundare care nu erau folosite permanent.

Londra concentrează atât cea mai mare parte a proprietăților deținute prin structuri offshore, dar și cea mai mare nevoie de locuințe. Aproape 340.000 de gospodării din Londra se află pe liste de așteptare pentru o locuință adecvată.

De ce continuă criza locuințelor din Londra

Specialiștii atrag atenția că multe dintre noile construcții rezidențiale sunt apartamente de lux cumpărate ca investiții, dar lăsate neocupate. Prin urmare, deși orașul construiește în continuare, criza locuințelor persistă.

Organizațiile pentru locuințe afirmă că guvernul și autoritățile locale ar trebui să aibă instrumente mai puternice, cu scopul de a readuce în circuit proprietățile abandonate, dar și pentru a descuraja păstrarea lor ca simple active financiare. Totuși, puțini cred că un palat precum 2–8A Rutland Gate va ajunge cândva o locuință socială.



Un om fără adăpost, surprins dormind pe pragul unui palat de 200 de milioane de lire din Londra: simbol al inegalității urbane

Imaginea rămâne și are un puternic mesaj: un om fără adăpost doarme pe pragul unei case de 200 de milioane de lire sterline, cu 45 de camere goale, aflată în proprietatea unei familii de miliardari ce trăiesc la mii de kilometri distanță și care, cel mai probabil, nu au locuit acolo niciodată.

Într-un oraș în care sute de mii de oameni caută o locuință accesibilă, această scenă este pentru mulți una dintre cele mai clare reprezentări ale inegalității și ale crizei locuințelor din Londra secolului XXI, notează sursa citată.

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