„Grădinița de Vară” și „Școala de Vară”, Sector 3. Mii de copii s-au înscris. Cine a avut prioritate

Primăria Sectorului 3 vine cu detalii despre programele „Grădinița de Vară” și „Școala de Vară”.

Primăria Sectorului 3 continuă și în vara anului 2026 programele educaționale „Grădinița de Vară” și „Școala de Vară”, destinate copiilor antepreșcolari, preșcolari și școlari. Înscrierile online au fost deschise începând cu data de 29 mai 2026, iar procesul de analiză a cererilor a debutat pe 2 iunie. Apoi, în perioada 8–12 iunie, părinții au avut posibilitatea de a confirma locurile.

"Primăria Sectorului 3 continuă și în vara anului 2026 programele educaționale dedicate copiilor și sprijinului acordat familiilor active din comunitate. În urma pregătirilor desfășurate în ultimele luni împreună cu unitățile de învățământ, administrația locală a deschis înscrierile pentru programele „Grădinița de Vară” și „Școala de Vară”, destinate copiilor antepreșcolari, preșcolari și școlari din Sectorul 3.

Prin finanțarea asigurată de Primăria Sectorului 3 pentru lunile iulie și august 2026, aproximativ 9.249 de copii vor beneficia de activități educaționale și recreative desfășurate în condiții moderne și sigure, adaptate nevoilor familiilor care au nevoie de sprijin pe perioada vacanței de vară.

Înscrierile online au fost deschise începând cu data de 29 mai 2026, iar procesul de analiză a cererilor a debutat pe 2 iunie. În perioada 8–12 iunie, părinții au avut posibilitatea de a confirma locurile prin plata contribuției de hrană, acolo unde a fost cazul.

Pe parcursul etapelor de înscriere, solicitările au fost validate progresiv, iar părinții au fost informați prin e-mail cu privire la statusul cererii – admis, respins sau în așteptare. Odată cu atingerea capacității fiecărei unități de învățământ, platforma a închis automat înscrierile pentru respectivele locații, pentru a asigura un proces transparent și echilibrat.

Mecanism nou de asigurare a prezenței

Un element important al ediției din acest an îl reprezintă susținerea integrală, de către Primăria Sectorului 3, a mesei de prânz pentru copiii înscriși la programul „Școala de Vară”, măsură menită să reducă presiunea financiară asupra familiilor și să ofere condiții optime copiilor pe durata activităților.

Pentru „Grădinița de Vară”, părinții au confirmat locurile prin plata contribuției de hrană, conform calendarului stabilit.

În același timp, administrația locală a introdus și un mecanism menit să asigure utilizarea eficientă a locurilor finanțate din bugetul local. Astfel, beneficiarii programelor trebuie să respecte o prezență minimă de 70% din totalul zilelor de activitate desfășurate în lunile iulie și august. Absențele motivate medical nu sunt luate în calcul, în baza documentelor justificative eliberate de medicii de familie sau specialiști.

Această măsură urmărește ca locurile finanțate de Primăria Sectorului 3 să fie utilizate de familiile care au cu adevărat nevoie de sprijin pe perioada verii și să permită o organizare eficientă a activităților și resurselor implicate.

Copiii care au avut prioritate în cadrul programelor

Pentru înscriere, părinții au încărcat pe platforma dedicată documentele necesare, inclusiv certificatele de naștere ale copiilor, actele de identitate ale părinților, adeverințele de salariat și documentele medicale relevante, acolo unde a fost cazul.

În cadrul programelor au avut prioritate copiii care au frecventat unități de învățământ din Sectorul 3 în anul școlar 2025–2026, precum și cei care au optat pentru continuarea activităților în aceeași unitate frecventată anterior.

Programul de funcționare

Programul de funcționare stabilit pentru această vară este:

Grădinițe: 07.30 – 17.30

Școli: 08.00 – 17.00

Prin aceste programe, Primăria Sectorului 3 continuă investițiile în educație și în sprijinirea familiilor din comunitate, oferind copiilor un mediu sigur și activ pe perioada vacanței de vară și susținând părinții care își desfășoară activitatea profesională în această perioadă", transmite Primăria Sectorului 3 al Capitalei, într-un comunicat de presă.