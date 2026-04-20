Grecia relaxează regulile de intrare pentru turiștii din afara UE. Decizia vine după haosul din aeroporturile europene și zborurile tot mai goale

Grecia adoptă o strategie pragmatică pentru a-și proteja unul dintre cele mai importante sectoare economice, turismul. În contextul în care noile reguli aeroportuare din Europa au generat blocaje, întârzieri și o scădere a fluxului de pasageri, autoritățile de la Atena au decis să simplifice procedurile pentru o categorie importantă de turiști: cetățenii din afara Uniunii Europene, în special britanicii.

Decizie strategică pentru turism

Guvernul grec a anunțat modificarea regulilor de intrare și ieșire din țară pentru cetățenii proveniți din state non-UE, în condițiile în care implementarea sistemului european de control biometric, Entry/Exit System (EES), a generat deja probleme semnificative în mai multe aeroporturi de pe continent.

În mod concret, Grecia a decis să nu aplice, cel puțin deocamdată, obligația ca turiștii britanici să furnizeze date biometrice, precum amprentele digitale sau scanarea facială, la intrarea în țară. Măsura vine în contradicție parțială cu direcția generală a Uniunii Europene, dar este justificată de autoritățile elene prin nevoia de eficiență și competitivitate turistică.

Contextul Brexit și impactul asupra călătoriilor

Decizia are legătură directă cu efectele generate de Brexit, momentul din 2016 când Regatul Unit a decis să părăsească Uniunea Europeană. De atunci, cetățenii britanici nu mai beneficiază de libera circulație și sunt supuși unor controale suplimentare la frontieră.

Pentru o țară precum Grecia, unde turiștii britanici reprezintă un segment esențial al pieței, orice obstacol birocratic suplimentar poate avea consecințe directe asupra industriei ospitalității. În fiecare an, milioane de britanici aleg destinații elene pentru vacanță, iar autoritățile încearcă să mențină această atractivitate.

Problemele generate de noile reguli europene

Sistemul EES, aflat în curs de implementare la nivel european, presupune colectarea de date biometrice de la toți cetățenii din afara UE. Deși scopul acestuia este creșterea securității și eficientizarea controlului la frontieră, în practică a dus la apariția unor cozi uriașe și întârzieri semnificative în aeroporturi.

Aceste disfuncționalități au început să afecteze serios experiența de călătorie. În unele cazuri, zborurile au plecat cu un grad redus de ocupare, deoarece pasagerii nu au reușit să finalizeze la timp procedurile de control. Operatorii din turism avertizează că astfel de situații pot descuraja călătoriile pe termen mediu și lung.

Grecia mizează pe flexibilitate

În acest context, Grecia a ales o abordare diferită. Prin renunțarea temporară la cerințele biometrice pentru britanici, autoritățile speră să reducă timpii de așteptare și să ofere o experiență mai fluidă turiștilor.

Eleni Skarveli, directoarea Organizației Naționale de Turism a Greciei în Marea Britanie, a explicat că măsura are ca scop principal îmbunătățirea fluxului de pasageri.

„Procesul de intrare va rămâne neschimbat până la implementarea completă a sistemului EES, ceea ce va permite o experiență mai rapidă și mai eficientă pentru turiști”, a declarat aceasta pentru presa internațională.

Impactul asupra industriei turistice

Decizia este privită pozitiv de operatorii din turism, care se confruntă deja cu efectele noilor reguli europene. Grecia încearcă astfel să evite scenariul în care turiștii aleg alte destinații din cauza procedurilor complicate din aeroporturi.

Specialiștii subliniază că experiența din aeroport este un factor decisiv în alegerea unei destinații, mai ales în contextul în care turiștii au la dispoziție alternative multiple. O procedură simplificată poate face diferența între o vacanță reușită și una marcată de stres și întârzieri.

O măsură temporară sau un precedent?

Rămâne de văzut dacă această decizie va fi una temporară sau dacă va crea un precedent la nivel european. În timp ce Uniunea Europeană încearcă să uniformizeze regulile de control la frontieră, Grecia demonstrează că flexibilitatea poate fi un instrument important în gestionarea fluxurilor turistice.

Cert este că, în plin sezon turistic, autoritățile elene transmit un semnal clar: accesul facil și experiența plăcută a turiștilor sunt priorități esențiale, chiar și într-un context european marcat de reguli tot mai stricte.