Companiile aeriene europene, presiuni pe UE pentru a face față lipsei de kerosen. Ce propuneri au
Data publicării: 12:46 14 Apr 2026

Companiile aeriene europene, presiuni pe UE pentru a face față lipsei de kerosen. Ce propuneri au
Autor: Ioan-Radu Gava

avion avioane aeroport Avioane. Sursa foto: Agerpres

Companiile aeriene europene presează Uniunea Europeană să atenueze impactul războiului din Iran.

Cele mai mari companii aeriene din Europa fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru a introduce măsuri temporare care să le ajute să facă faţă potenţialelor lipsuri de kerosen şi costurilor mai mari provocate de războiul din Iran, transmit Bloomberg și Agerpres.

Printre măsurile solicitate se numără eliminarea taxelor pentru sectorul aviaţiei, monitorizarea de către UE a cantităţilor disponibile de combustibil pentru avioane şi acordarea de ajutor companiilor aeriene care transportă combustibil suplimentar, potrivit unui document al Airlines 4 Europe, consultat de Bloomberg News.

Import de combustibil de avion de tip Jet A

Asociaţia, ce reprezintă transportatori importanţi precum Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM şi IAG SA, proprietarul British Airways, a solicitat, de asemenea, UE să permită importurile şi utilizarea în blocul comunitar a combustibilului de avion de tip Jet A, principalul tip de combustibil utilizat în SUA.

"Acestea sunt măsuri temporare pentru a ne permite să depăşim situaţia actuală, plus o planificare suplimentară pe termen lung pentru a fi pregătiţi pentru viitor", a declarat directorul general al A4E, Ourania Georgoutsakou, într-un comunicat de presă.

Conflictul din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul şi a închis spaţiile aeriene, provocând probleme companiilor aeriene. O provocare majoră pentru transportatori este gestionarea costurilor volatile cu combustibilul, având în vedere restricţiile din jurul Strâmtorii Ormuz. Luna trecută, companiile aeriene membre A4E au avertizat că vor trebui să transfere costurile suplimentare pe seama pasagerilor.

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane cresc pe măsură ce se apropie sezonul aglomerat de călătorii estivale, ACI Europe avertizând asupra unei penurii sistemice de combustibil în regiune peste trei săptămâni, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată până atunci.

Companiile aeriene europene doresc ca UE să nu le penalizeze pentru neutilizarea unui slot orar de pe un aeroport din cauza închiderii spaţiului aerian ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, precum şi a penuriei de combustibil, se arată în document. De asemenea, transportatorii aerieni au sugerat introducerea unor obligaţii specifice privind rafinăriile, pentru a proteja livrările de combustibil pentru avioane.

