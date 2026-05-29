DCNews Stiri
Data publicării: 29 Mai 2026

Un microbuz produs la Câmpina intră pe piața europeană cu o inovație pentru pasagerii cu nevoi speciale
Autor: Loredana Iriciuc

microbuz-campina
Un microbuz produs în România începe să câștige teren pe piața europeană, într-un segment unde cerințele sunt tot mai stricte. Transport sigur, flexibil și accesibil pentru toți pasagerii. Vorbim despre un nou model construit la Câmpina, care vine cu o soluție inteligentă, rar întâlnită în industrie, pentru a asigura îmbarcarea rapidă a călătorilor cu nevoi speciale.

Microbuzele românești au câștigat notorietate foarte repede, iar acum comenzile vin de pe tot continentul.

Noul microbuz realizat la Câmpina de către Aveuro International este gândit pentru transport interurban și poate duce până la 21 de pasageri, la care se adaugă șoferul și însoțitorul. Producătorul oferă inclusiv o variantă electrică, adaptată însă pentru un număr mai mic de locuri. Elementul care îl diferențiază este însă modul în care a fost regândit interiorul. 

„Poate transporta până la 22 de pasageri și, în același timp, o să vedeți o soluție inteligentă: scaunele se rabatează pe perete și se pot ocupa până la patru cărucioare cu rotile. Toate scaunele duble sunt glisate pe peretele lateral, iar prinderile din podea se pot ancora atât în față, cât și în spate”, a declarat Sebastian Popa, director vânzări producător microbuze, notează Antena3.

Soluția vine ca răspuns la o problemă veche în transportul persoanelor cu dizabilități.

„De regulă, microbuzele care transportă cărucioare cu rotile sunt nevoite să scoată din mașină banchetele pentru pasageri în timpul transportului. Acest model este ceva mai special, rămânând, de altfel, și șapte locuri pe scaune simple pentru însoțitori. Vehiculul de bază a fost modificat și prelungit cu 50 cm. Este mai lung decât furgonul original, creând un spațiu mai mare pentru pasageri și, într-adevăr, există o cerere pentru a ajunge la un număr cât mai mare posibil. Ne limitează însă la 22 de locuri pentru a păstra categoria din care face parte”, a mai declarat acesta, potrivit sursei citate.

Noul model de microbuz a atras rapid clienți, în special din afara țării.

„Principala piață pentru acest microbuz, din ce am văzut până acum, este Spania. Spania este o piață un pic atipică față de restul Europei, deoarece acolo se folosesc aceleași microbuze pentru transportul de turiști, transportul școlar și transportul persoanelor cu dizabilități. Există mai multe variante: cu lift hidraulic sau cu rampe manuale”, a completat Sebastian Popa.

Un singur vehicul pentru mai multe sarcini pare să fie direcția în Europa, iar producătorii români dovedesc că reușesc să țină pasul cu cerințele unei piețe tot mai diverse. În plus, microbuzul a fost testat în simulări de accidente, sistemele de siguranță respectând cele mai înalte standarde.

„La momentul de față avem mai multe modele în lucru, mai multe prototipuri la care lucrăm. Avem o variantă urbană de 7 m, cu podea coborâtă, pe un șasiu de Iveco Daily și, de asemenea, tocmai am încheiat un parteneriat cu un producător chinez de autoșasiuri, pe care putem dezvolta un autobuz de 12 m lungime”, a concluzionat directorul de vânzări.

Astfel, tot mai multe țări se uită spre România când vine vorba de soluții pentru transport. 

campina
persoane cu dizabilitati
microbuz
