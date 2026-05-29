€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Bacterie periculoasă: Salată de icre contaminată, vândută într-un lanț de magazin
Data publicării: 29 Mai 2026

Bacterie periculoasă: Salată de icre contaminată, vândută într-un lanț de magazin
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu salata de icre Un lot de salată de hering a fost retras de la comercializare. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un lot de salată de icre cu hering și ceapă a fost retras de la comercializare după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes.

Un lot de salată de icre cu hering și ceapă, produs de Negro 2000 SRL și distribuit în magazinele Profi, a fost retras de la vânzare după ce a fost identificată prezența bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unui anunț al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Producătorul a inițiat o rechemare voluntară a produsului „Gustări pescărești – Salată de icre cu hering și ceapă” (70 g), ca măsură preventivă pentru protejarea consumatorilor.

Este vizat lotul 1363PB, cu termen de valabilitate 25.06.2026.

Nu este primul incident din această lună cu Listeria monocytogenes.

Consumatorii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume

Autoritățile au precizat că decizia a fost luată după confirmarea contaminării cu Listeria monocytogenes în produs.

Consumatorii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume. Acesta poate fi returnat în orice magazin Profi, pe baza bonului, iar contravaloarea va fi restituită integral.

Produsul a fost distribuit în magazinele Profi din mai multe județe, printre care Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Dâmbovița, Buzău, Argeș, Ialomița și Brăila.

Listeria monocytogenes este o bacterie care se poate transmite prin consumul de alimente contaminate. Aceasta este regăsită adesea în produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau alimente gata de consum careu au fost ținute în condiții neconforme.

Specialiștii subliniază că infecția nu se transmite prin contact direct între persoane.

CITEȘTE ȘI: Salată de icre, retrasă din magazine. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment: Nu consumați acest produs sub nici o formă!
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ansvsa
icre
salata de icre
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 40 minute
Familii de culoare din SUA dau în judecată Guvernul: Acuzații privind un vaccin experimental administrat bebelușilor în anii ’60
Publicat acum 42 minute
Momentul în care Nicușor Dan ajunge la blocul din Galați, unde a explodat o dronă rusească - VIDEO/ Cum explică președintele că a ajuns drona la Galați, de fapt
Publicat acum 42 minute
Nou incident în Caraiman. Un turist olandez a căzut în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanului din cauza rafalelor de vânt
Publicat acum 58 minute
O dronă a lovit un cargou turcesc în Marea Neagră: Ankara cere evitarea oricărei escaladări
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Amenda primită de turistul mușcat de mână de un urs pe Transfăgărășan. Jandarmii din Argeș au explicat sancțiunea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 14 minute
Peskov, răspuns ironic atunci când a fost întrebat de drona căzută în România, la Galați
Publicat acum 12 ore si 43 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN: Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 9 ore si 44 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 8 ore si 23 minute
Cine-i despăgubește pe proprietarii din blocul avariat de drona rusească: Polițele facultative și asigurarea PAD nu acoperă situația de război
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Sindicatul IMPACT anunță pichetarea sediului BRD: salariații resping reducerea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close