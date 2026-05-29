Bacterie periculoasă: Salată de icre contaminată, vândută într-un lanț de magazin

Un lot de salată de icre cu hering și ceapă, produs de Negro 2000 SRL și distribuit în magazinele Profi, a fost retras de la vânzare după ce a fost identificată prezența bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unui anunț al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Producătorul a inițiat o rechemare voluntară a produsului „Gustări pescărești – Salată de icre cu hering și ceapă” (70 g), ca măsură preventivă pentru protejarea consumatorilor.

Este vizat lotul 1363PB, cu termen de valabilitate 25.06.2026.

Nu este primul incident din această lună cu Listeria monocytogenes.

Autoritățile au precizat că decizia a fost luată după confirmarea contaminării cu Listeria monocytogenes în produs.

Consumatorii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume. Acesta poate fi returnat în orice magazin Profi, pe baza bonului, iar contravaloarea va fi restituită integral.

Produsul a fost distribuit în magazinele Profi din mai multe județe, printre care Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Dâmbovița, Buzău, Argeș, Ialomița și Brăila.

Listeria monocytogenes este o bacterie care se poate transmite prin consumul de alimente contaminate. Aceasta este regăsită adesea în produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau alimente gata de consum careu au fost ținute în condiții neconforme.

Specialiștii subliniază că infecția nu se transmite prin contact direct între persoane.

