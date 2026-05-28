DCNews Stiri Fostă solistă a trupei A.S.I.A, condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare. Alina Crișan ar fi condus mașina sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Data publicării: 28 Mai 2026

Fostă solistă a trupei A.S.I.A, condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare. Alina Crișan ar fi condus mașina sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Autor: Andrei Itu

alina crisan facebook Captură video Facebook Alina Crișan
Alina Crișan, fosta membră a trupei A.S.I.A., a fost condamnată la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsită vinovată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Numele artistei Alina Crișan apare într-un dosar penal înregistrat pe portalul instanțelor de judecată. Cauza are ca obiect infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Fapta ar fi avut loc în 2023.

Alina Crișan, condamnată la opt luni de închisoare cu suspendare 

La începutul lui 2026, Alina Crișan a fost condamnată, în primă instanță, la opt luni de închisoare cu suspendare. Ea a fost prinsă conducând sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Instanța a hotărât un termen de supraveghere de doi ani, dar și 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Totodată, una dintre obligații este prezentarea periodică la Serviciul de Probațiune, precum și respectarea programului de supraveghere decis de autorități și comunicarea oricăror modificări de domiciliu ori loc de muncă. 

„În temeiul art. 336 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., cu referire la art. 396 alin. 1, alin. 2 și alin. 10 C. proc. pen., condamnă pe inculpata CRIȘAN DIANA ALISA la pedeapsa principală de 8 (opt) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (fapta din data de 06.12.2023). În temeiul art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei principale de 8 (opt) luni închisoare sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, termen stabilit în condițiile art. 92 din Codul penal și care curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.(...)”, conform SpyNews.ro.

Alina Crișan a devenit celebră ca membră a trupei A.S.I.A.


Alina Crișan a devenit celebră la începutul anilor 2000, odată cu lansarea trupei A.S.I.A., Ea s-a bucurat de un succes major în perioada respectivă. Apoi, artista și-a continuat activitatea muzicală alături de formația Direcția 5, însă și în proiecte solo.

