Instanța blochează planul ministrului Transporturilor: Transferul a 5 proiecte de infrastructură de 10 miliarde € a fost oprit

Curtea de Apel București a dat câștig de cauză Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), acceptând solicitarea de suspendare a ordinului prin care se încerca mutarea unor proiecte majore către CNIR. Practic, judecătorii au pus pe pauză implementarea măsurii, cel puțin până la judecarea pe fond a dosarului.

Hotărârea vine în urma unei acțiuni depuse de CNAIR, structură care a contestat decizia ministerială și a cerut revocarea ei completă.

Transferul a 5 proiecte de infrastructură de 10 miliarde € – ce prevedea ordinul

Miza disputei o reprezintă un ordin semnat de ministrul Radu Miruță, prin care cinci proiecte de infrastructură urmau să fie transferate de la CNAIR către CNIR într-un interval de 15 zile. Valoarea totală a acestora este estimată la aproximativ 10 miliarde de euro.

Proiectele vizate sunt:

Drumul Expres Arad–Oradea

Autostrada București–Alexandria

Secțiunea Făgăraș–Brașov a Autostrăzii Sibiu–Brașov

Alternativa Techirghiol

Podul Giurgiu–Ruse II

În paralel, ministrul a transmis și o adresă oficială către conducerea CNAIR, prin care solicita semnarea protocoalelor de predare-primire. Conducerea a refuzat și a cerut anularea ordinului, invocând lipsa consultării și posibila incapacitate administrativă a CNIR de a gestiona simultan proiecte de asemenea amploare.

Între timp, Ministerul Transporturilor a trimis și Corpul de Control la CNAIR, ceea ce a amplificat tensiunile instituționale.

La finalul procedurii de la Curtea de Apel, instanța a motivat decizia astfel:

„Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 475/05.05.2026 şi a actelor subsecvente acestuia până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 27.05.2026”

În esență, instanța blochează planul ministrului Transporturilor, iar transferul a 5 proiecte de infrastructură rămâne suspendat, cu impact direct asupra unor investiții de amploare în infrastructura rutieră, evaluată la circa 10 miliarde €, conform Știri pe surse.

CITEȘTE ȘI: Radu Miruță a trimis astăzi Corpul de control la CNAIR

