”Vedem din ce în ce mai multă energie regenerabilă mai puțin predictibilă, introdusă în sistem. Mă refer aici la panouri fotovoltaice și vânt, care induc dezechilibre în sistem. Ele sunt foarte utile, dar trebuie, când privim în ansamblu sistemul energetic, pe măsură ce instalăm genul acesta de capacități să avem și capacități de echilibrare pe măsură. Aici mă refer la capacități rapide de echilibrare! În topul siguranței, combinat și cu o amprentă de carbon zero ar fi trebuit și trebuie să fie centralele hidro. Astăzi, Hidroelectrica deține circa 3 terawați/oră stocare în marile lacuri de acumulare. Vorbim de o stocare nu de la ora 14:00 la ora 22:00, ci de una pe care o putem folosi în orice condiții meteorologice. Suntem principalul furnizor de stabilitate și siguranță a sistemului energetic național” a spus Bogdan Badea, director general Hidroelectrica, în cadrul evenimentului ”Upgrade România: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?” organizat de DCMedia Group.

Referindu-se la baterii, el a spus ”nu avem cu ce să le încărcăm”, ele fiind ”utile într-o formă de optimizare punctuală în diverse intervale orare, când avem soare, ele sunt total inutile când avem o săptămână de ploi, când nu avem cu ce să le încărcăm, nu mai spun că nu stochează din vară până-n iarnă” a atras atenția Bogdan Badea.

Energia introdusă în sistem, mai puțin predictibil, ”eliberată” seara

Directorul general Hidroelectrica a mai punctat că și ei fac investiții în baterii, dar acolo unde fac sisteme hibride. ”Cu excepția celor 36 de megawați putere instalată, cu 72 de megawați/oră la parcul eolian de la Crucea, toate celelalte proiecte de stocare le facem cu descărcare în patru ore. Cu alte cuvinte, încercăm să mutăm patru ore din intervalele de vârf, când sistemul este suprasolicitat și avem supraproducție din fotovoltaice, către orele de seară, într-o optimizare a activității noastre de producție” a mai spus directorul general Hidroelectrica. El a precizat că aceste demersuri nu reduc neapărat prețul pe piața energiei, cât reduc dezechilibrele.

