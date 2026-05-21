Connections, rezultate financiare excepționale în T1 2026

Grupul Connections a anuțat rezultate financiare extraordinare în primul trimestru al acestui an, raportând venituri operaționale consolidate de 25,8 milioane lei, în creștere cu 33% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, profitul brut a ajuns la 9,4 milioane lei, marcând un avans de 601% comparativ cu primul trimestru al anului 2025, iar profitul net s-a ridicat la 7,9 milioane lei, de aproape zece ori mai mare decât nivelul de 0,8 milioane înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele confirmă eficiența procesului de repoziționare strategică și consolidarea modelului de business al Grupului, axat pe servicii software cu valoare adăugată ridicată, infrastructură AI și activități recurente.

Creșterea veniturilor a fost susținută în principal de segmentul Software Public, care a devenit principalul motor de dezvoltare al grupului, precum și de extinderea activităților recurente și a serviciilor de suport. Pe baze comparabile, business-ul core al companiei a avansat cu 155% față de primul trimestru din 2025, confirmând eficiența noii structuri operaționale și direcția strategică de dezvoltare a companiei.

„Această creștere validează planificarea și execuția strategică a companiei și pune bazele unei structuri robuste pentru ciclul 2026–2030. Rezultatele din primul trimestru reflectă atât continuarea procesului de repoziționare strategică a Grupului, cât și impactul noii structuri operaționale rezultate în urma tranzacției de vânzare a diviziei de Service Delivery. În această perioadă de tranziție, focusul nostru rămâne pe consolidarea segmentului Software, dezvoltarea activităților recurente și creșterea eficienței operaționale, în paralel cu creșterea capabilităților în securitate cibernetică și inteligență artificială”, a declarat Bogdan Liviu Florea, CEO Connections.

Compania a continuat în primul trimestru al acestui an implementarea proiectelor de transformare digitală pentru clienți din sectoare-cheie precum administrația publică, servicii, transport, utilități și tehnologie. Portofoliul Grupului include proiecte complexe de dezvoltare software, automatizare robotică a proceselor (RPA), infrastructură IT și servicii operaționale de suport.

Un element strategic major îl reprezintă semnarea unui contract în valoare de 45,9 milioane lei, la care se adaugă TVA, pentru furnizarea și implementarea unei platforme de Inteligență Artificială și calcul de înaltă performanță (AI & HPC) pentru o instituție publică din România. Proiectul presupune dezvoltarea unei infrastructuri dedicate antrenării și operării modelelor de inteligență artificială, bazată pe un cluster GPU de ultimă generație și destinată procesării unor volume mari de date și workload-uri computaționale intensive. Prin complexitatea și dimensiunea sa, acesta devine unul dintre cele mai importante proiecte HPC cu acceleratoare GPU implementate în sectorul public din România.

În paralel, Connections își accelerează investițiile în tehnologii emergente și capabilități deep tech, cu accent pe inteligență artificială, cybersecurity, big data analysis și cloud infrastructure delivery & support.

„Privim 2026 și anii care urmează ca pe o perioadă plină de oportunități. Accelerarea digitalizării, noile reglementări europene și evoluția rapidă a tehnologiilor emergente creează un context provocator, dar cu perspective promițătoare. Portofoliul nostru de clienți, oportunitățile din sectorul public și privat și investițiile continue în competențe AI, cybersecurity, big data analysis și cloud infrastructure delivery și suport continuă să creeze oportunități importante pentru dezvoltarea Grupului“ a subliniat Radu Marcu, co-CEO, Connections.

Structura veniturilor din primul trimestru al anului 2026 reflectă transformarea strategică accelerată a Grupului Connections, segmentul Software Public ajungând să genereze 70% din veniturile totale, față de 27% în aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, ponderea activităților cu marje reduse și complexitate operațională ridicată s-a diminuat semnificativ, consolidând orientarea companiei către servicii și soluții cu valoare adăugată mare.

În prima parte a anului 2026, Connections a aderat la ARIR, Asociația Română pentru Relația cu Investitorii, ca parte a strategiei de consolidare a relației cu piața de capital și de aliniere la cele mai bune practici de transparență, guvernanță corporativă și comunicare financiară.



