Telefoanele pe care WhatsApp nu va mai funcționa din septembrie 2026

Începând cu 8 septembrie 2026, WhatsApp nu va mai funcționa pe mai multe modele vechi de Android și iPhone. Acest lucru este cauzat de o actualizare a cerințelor minime de securitate și software necesare pentru funcționarea corectă a aplicației. Aceste telefoane nu mai au actualizările necesare pentru a rula cele mai recente funcții și nici patch-urile de securitate care le protejează împotriva vulnerabilităților.

Compania Meta urmărește să facă utilizarea WhatsApp mai sigură pentru utilizatori, chiar dacă acest lucru înseamnă renunțarea la suportul pentru unele modele mai vechi, care nu mai primesc actualizări de la producători. Cei care folosesc un dispozitiv ce poate fi încă actualizat ar trebui să o facă cât mai curând pentru a continua să utilizeze aplicația.

Care sunt telefoanele afectate?

Aplicația nu va mai funcționa pe telefoanele cu versiuni de sistem de operare Android 5.0, Android 5.1 sau mai vechi. În cazul iPhone-urilor, suportul va înceta pentru versiunile iOS 15.1 și anterioare. După 8 septembrie 2026, vor fi acceptate doar dispozitivele cu Android 6 sau versiuni mai noi.

Dacă însă telefonul nu permite instalarea unei versiuni mai recente de sistem, singura soluție rămâne achiziționarea unui smartphone compatibil și transferul contului de WhatsApp. Se recomandă realizarea unei copii de siguranță înainte de acest pas, pentru a păstra toate conversațiile și fișierele.

Utilizatorii care dețin astfel de telefoane vor primi notificări înainte ca WhatsApp să nu mai fie compatibil cu sistemul lor de operare. De asemenea, aplicația va reaminti în mod repetat necesitatea actualizării sistemului.