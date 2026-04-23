Robert Cazanciuc: În România, primul computer cuantic pentru a impulsiona cercetarea europeană

"Am avut bucuria să particip la prezentarea acestui sistem dezvoltat de IBM în parteneriat cu FreeYa Mind Campus din Iași, locul unde va fi instalat chiar în această toamnă. Computerul cuantic IBM Quantum System Two va putea fi folosit, în baza unor protocoale de colaborare, de studenți din marile centre universitare din Iași, București sau Cluj", precizează senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"Pentru România este o etapă extrem de importantă în revoluționarea tehnologiei informației la scară mondială, în condițiile în care state puternic dezvoltate alocă sume uriașe pentru trecerea de la computerele clasice, la cele cuantice.

România devine, astfel, un punct de atracție pe harta mondială a educației, cercetării și inovării, iar tinerii ce vor să-și construiască o carieră solidă în domeniu vor avea, astfel, acces la tehnologii de ultimă generație, beneficiind de stagii de pregătire în aceste centre universitare, cum este și Universitatea Politehnica din București.

Sistemul dezvoltat de IBM face parte dintr-un proiect mai amplu, conceput și implementat la Iași, în campusul universitar FreeYa Mind, un hub pe care l-am vizitat anul trecut, când a fost anunțat parteneriatul cu gigantul IT american".