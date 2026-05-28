DCNews Tehnologie Meta intră într-o nouă eră: Facebook, Instagram și WhatsApp primesc versiuni premium. Tarifele anunțate
Data publicării: 28 Mai 2026

Meta intră într-o nouă eră: Facebook, Instagram și WhatsApp primesc versiuni premium. Tarifele anunțate
Autor: Loredana Iriciuc

Meta intră într-o nouă eră Facebook, Instagram și WhatsApp primesc versiuni premium. Tarifele anunțate / FOTO: magnific.com @rafapress
Compania Meta a lansat miercuri noi abonamente cu plată pentru cele mai populare aplicații ale sale, într-o mișcare prin care încearcă să reducă dependența de veniturile din publicitate, potrivit AFP. Anunțul a fost făcut pe Instagram de Naomi Gleit, directoarea de produse a companiei.

Noile servicii se numesc Instagram Plus și Facebook Plus. Acestea includ funcții suplimentare pentru analiză statistică și opțiuni care promit o vizibilitate mai mare în fața publicului.

Utilizatorii care vor acces la aceste funcții trebuie să plătească 3,99 dolari pe lună.

Pentru aplicația WhatsApp, compania a introdus varianta WhatsApp Plus, disponibilă la prețul de 2,99 dolari lunar.

WhatsApp Plus mizează pe personalizare

Noua versiune pentru WhatsApp oferă funcții axate pe personalizarea aplicației. Printre acestea se numără stickere premium, tonuri de apel personalizate și teme speciale pentru interfață.

Potrivit AFP, Meta intenționează ca, pe termen lung, să reunească aceste abonamente într-un pachet unic numit Meta One.

Investitorii urmăresc cheltuielile Meta pentru inteligența artificială

Lansarea noilor servicii vine într-o perioadă în care Meta se află sub presiunea investitorilor din cauza investițiilor masive în inteligență artificială.

Compania estimează pentru acest an cheltuieli cuprinse între 125 și 145 de miliarde de dolari, bani direcționați în principal către dezvoltarea centrelor de date dedicate AI.

În același timp, acțiunile Meta au crescut miercuri cu peste 3% pe Wall Street.

Meta a introdus deja versiuni fără reclame în Europa

În 2023, Meta a lansat în Europa variante cu plată pentru Facebook și Instagram, fără reclame. Măsura a venit în contextul regulilor impuse de Uniunea Europeană privind protecția datelor personale.

Prin aceste opțiuni, utilizatorii pot alege între accesul gratuit, susținut prin publicitate, și o experiență fără reclame, disponibilă contra cost.

