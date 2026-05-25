Subcategorii în Tehnologie

DCNews Tehnologie Scăderi mari de trafic pe site-urile din România. Google schimbă regulile. Iau avans agenții AI
Data publicării: 25 Mai 2026

Scăderi mari de trafic pe site-urile din România. Google schimbă regulile. Iau avans agenții AI
Autor: Anca Murgoci

Ce se întâmplă cu site-urile de știri din România?

A plecat toată lumea pe TikTok? Nu mai citește nimeni? Nu. Răspunsul este legat de inteligența artificială. Pe vremuri, până recent, era suficient să scrii pe Google, de exemplu: „simptome cancer sân”, „locuri de vizitat în România”, „ținute de nuntă” și erai trimis pe diferite site-uri de știri în funcție de subiect. Acum ești direcționat către chatbot AI. Din această cauză, traficul de pe site-uri, indiferent că sunt de știri sau nu, a scăzut.

În loc să afișeze doar o listă clasică de linkuri, noul „AI Mode” de la Google va genera direct răspunsuri complexe: Rezumate, explicații interactive, grafice, widgeturi și chiar experiențe vizuale create în timp real, în funcție de întrebarea utilizatorului.

De exemplu, dacă întrebi „Cum ar arăta bugetul meu dacă mă mut din București în Cluj și plătesc chirie?”, Google ar putea genera automat un tabel interactiv cu estimări de costuri, comparații de cheltuieli și simulări pe care le poți modifica prin întrebări suplimentare.

Compania vrea să schimbe inclusiv felul în care oamenii caută informații pe internet. Google încurajează întrebări mai lungi, formulate natural, aproape ca într-o conversație.

Astfel, în loc să scrii simplu „hotel Roma iunie”, utilizatorii ar putea întreba ceva de genul: „Ce zonă din Roma este mai bună pentru un city break liniștit, aproape de atracții și potrivită pentru o familie cu copil mic?”.

Utilizatorii vor putea crea, personaliza și gestiona mai mulți noi „agenți informaționali” direct în Google Search. Acești agenți pot funcționa în fundal 24/7 pentru a urmări schimbările de pe internet și pentru a alerta utilizatorii când apare informație nouă. De exemplu, ai putea avea un agent care urmărește mișcările pieței pe baza unor parametri stabiliți de client, sugerează Google.

Agenții de colectare a informațiilor reprezintă o evoluție a Google Alerts. Dincolo de detectarea schimbărilor, ei le pot și interpreta.

„Ai putea trimite un agent să urmărească mișcările pieței într-un anumit sector, cu parametri foarte specifici, iar agentul îți va construi un plan de monitorizare, inclusiv instrumentele și datele la care trebuie să aibă acces, precum datele noastre financiare în timp real”, a explicat Liz Reid, șefa Google Search, într-o conferință de presă.

„Apoi va urmări schimbările și te va anunța când condițiile sunt îndeplinite, oferindu-ți o actualizare sintetizată, cu linkuri și informații în care poți aprofunda”, a adăugat ea.

Această schimbare înseamnă că „căutarea pe internet” va fi realizată din ce în ce mai mult de agenți AI, și nu direct de oameni. În schimb, oamenii se vor concentra mai mult pe utilizarea informațiilor furnizate de acești agenți, în loc să mai dea click manual pe linkuri.

Linkurile vor deveni aproape secundare în noua experiență Search, care dezvoltă lansările anterioare ale Google din zona AI, precum AI Overviews și AI Mode.

Acum, datorită combinației dintre Gemini și Google Antigravity, platforma companiei pentru dezvoltarea agenților AI, rezultatele căutărilor vor începe să arate mai degrabă ca niște pagini web interactive.

„Search poate construi experiențe personalizate pentru fiecare întrebare individuală, de la layout-uri dinamice și elemente vizuale interactive până la spații persistente și interactive la care utilizatorii pot reveni iar și iar”, spune Liz Reid.

În plus, Google le va permite utilizatorilor să folosească Antigravity pentru a-și crea propriile experiențe interactive personalizabile, practic mini-aplicații, direct în Search, folosind comenzi în limbaj natural.

De exemplu, ai putea crea o aplicație pentru planificarea meselor folosind informații din propriul calendar sau o aplicație de fitness adaptată obiectivelor tale personale.

Împreună, aceste schimbări ar putea distruge și mai mult traficul trimis de Google către publisheri, care deja au fost afectați de scăderea accesărilor provocată de AI Overviews. Unele publicații dependente de publicitate și-au închis deja activitatea, iar situația ar putea deveni și mai gravă.

Publisherii au foarte puțin timp pentru a se adapta. Planul pe termen lung al Google este să facă tehnologia AI accesibilă cât mai multor oameni, inclusiv agentul personal AI Spark, care va deveni în cele din urmă gratuit, la fel ca multe dintre funcțiile AI, conform https://techcrunch.com/2026/05/19/google-search-as-you-know-it-is-over/

