Ludovic Orban, politician și inginer, fost prim-ministru al României, s-a născut pe 25 mai 1963, în Brașov. După cum se observă, este un nativ Gemeni.

Adică o persoană căreia îi place să comunice, să facă schimb de idei, să creeze alianțe, să aducă împreună oameni din toate categoriile. În astrograma sa natală, fostul premier are o opoziție între Marte din Leu și Saturn în Vărsător. Va fi nevoit să ducă negocieri dure exact cu persoanele de care se teme cel mai mult. În plus, nu va putea avea încredere în absolut nimeni. Sau cel puțin asta ar trebui să facă. Tot această opoziție este responsabilă și de o încăpățânare uimitoare, mascată de cele mai multe ori printr-o retorică uimitoare. Să nu uităm faptul că în harta natală îl are și pe Mercur retrograd în Taur, poziție care te poate face atât de insistent încât să creeze disconfort celor din jur.

De asemenea, Nodurile Lunare, cele care se ocupă cu destinul și evenimentele predeterminate, se află pe axa Capricorn(Nodul Sud) și Rac(Nodul Nord). Ceea ce înseamnă că s-a născut cu o nevoie fantastică de control, de a atinge un statut social remarcabil. Câteodată preia responsabilități care nu îi aparțin, are ambiții puternice. Și este potrivit să se implice în momente de criză. De parcă, ar avea obligația să ducă mai departe ceea ce alții au sau n-au reușit. Acest aspect aduce o maturizare precoce și tendința de a deveni rigid din punct de vedere emoțional. Însă, Nodul Nord din Rac vine în contrapondere și îi arată că trebuie să fie vulnerabil și să aibă încredere în oameni. Nativul trebuie să găsească permanent un echilibru între viața profesională și cea personală.