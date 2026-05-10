€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal. Urmează Luna Nouă din Taur! Previziuni pentru 11-17 mai 2026
Data publicării: 10 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop săptămânal. Urmează Luna Nouă din Taur! Previziuni pentru 11-17 mai 2026
Autor: Echipa Astrosens

femeie planete galaxie Sursă foto: Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Săptămâna începe cu un sextil între Soarele din Taur și Jupiter din Rac. Astrele vor să ne păstrăm cumpătul, să avem răbdare și să nu ne pierdem încrederea în viitorul apropiat. Sau în capacitatea noastră de a recăpăta stabilitatea.

Pe urmă, Soarele se întâlnește cu Mercur pe 14 mai. Și aici trebuie să fim mai atenți la conexiunea dintre bani și tehnologie. Adică la tranzacțiile online, comenzi, rezervări sau programări. Poate apărea un scurtcircuit în procesul decizional sau în comunicare.

Citește și Previziuni astrale a doua jumătate a lunii mai 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Pe 16 mai, se va petrece Luna Nouă din semnul Taurului. Momentul perfect pentru cei care vor să planteze noi semințe. La propriu sau la figurat.

Horoscop 11-17 mai 2026 Berbec

Marte se pregătește de finalul tranzitului în semnul tău. Deci provocarea principală va fi aceea de a gestiona impulsivitatea. De asemenea, trebuie să fii atent și la gestionarea eficientă a resurselor proprii. Fie că este vorba de bani, de timp sau energie.

Horoscop 11-17 mai 2026 Taur

Urmează o săptămână importantă deoarece Luna Nouă se va petrece în semnul tău. Poți aduce un plus de prospețime într-un domeniu sau te poți înnoi. Nu vei duce lipsă de idei geniale despre cum să îți îmbunătățești condiția materială sau să devii mai independent din punct de vedere financiar.

Horoscop 11-17 mai 2026 Gemeni

În zilele ce urmează, te vei simți mai obosit sau mai epuizat ca de obicei. De aceea, trebuie să stai departe de situațiile care te copleșesc sau de persoanele care te pot influența în mod negativ. Astrologul spune că poți renunța la a mai idealiza unele faze din trecut.

Horoscop 11-17 mai 2026 Rac

Pe plan profesional, vor fi momente în care vei simți că îți pierzi cumpătul. Sau că nu mai ai răbdare deloc. Însă nu este cazul să iei decizii sau să faci unele declarații la cald. Activitățile de socializare îți vor aduce confort și bucurie.

Horoscop 11-17 mai 2026 Leu

Luna Nouă se va petrece în casa a zecea, deci s-ar putea să capeți un plus de vizibilitate sau popularitate din punct de vedere profesional. Încearcă să nu fugi de asumarea responsabilității pentru deciziile luate, nu căuta vinovați în stânga sau dreapta.

Horoscop 11-17 mai 2026 Fecioară

Chestiunile referitoare la contracte sau alte documente vor necesita un plus de atenție. Chiar și atunci când te vei ocupa de unele achiziții, trebuie să verifici de mai multe ori detaliile. O perioadă potrivită pentru a învăța ceva nou, indiferent de vârstă.

Horoscop 11-17 mai 2026 Balanță

Relația de cuplu sau parteneriatele cele mai importante vor fi surse de stres. Dar astrologul susține că unele certuri nu trebuie evitate în totalitate pentru că pot aduce clarificări. O perioadă pentru decizii importante pe plan financiar.

Horoscop 11-17 mai 2026 Scorpion

Astrele pun accentul pe relațiile personale. În special pe cea cu partenerul de viață sau persoana pe care vreți să o cuceriți. Zilele nu vor decurge într-un mod liniar, ci pot apărea aspecte neprevăzute. Sănătatea merită mai multă atenție.

Horoscop 11-17 mai 2026 Săgetător

Calitatea săptămânii va depinde, în mare parte, de modul tău de a munci sau de a te organiza. Îți vei găsi motivația necesară pentru a alunga procrastinarea. Și vei învăța să delegi din sarcini. Pentru că îți vei da seama că nu le poți face tu chiar pe toate.

Horoscop 11-17 mai 2026 Capricorn

Nu mai amâna unele reparații sau îmbunătățiri pentru locuință! Relațiile cu familia vor fi mai tensionate, poate și pentru că unii membri ai familiei nu sunt la fel de implicați în treburile gospodărești. Dar de un lucru poți fi sigur! Nu vei duce lipsă de creativitate.

Horoscop 11-17 mai 2026 Vărsător

Mintea va avea parte de claritate, ia puterea de concentrare îți va reveni. Deci este o perioadă prielnică pentru decizii importante. Munca va fi precum un remediu, unele proiecte îți dau un sens și îți vor aduce și recompense în viitorul apropiat.

Horoscop 11-17 mai 2026 Pești

Se anunță decizii financiare foarte importante pentru tine. Sau schimbări pe plan profesional. Astrologul îți recomandă să fii mai blând cu propria persoană și mai selectiv cu informațiile pe care le vei consuma, în special din mediul online.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop saptamanal
luna noua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Răspunsul Iranului la propunerea SUA: Teheranul își dorește „încheierea războiului şi securitatea maritimă“
Publicat acum 35 minute
Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat miercuri, 13 mai, la Dej
Publicat acum 41 minute
Zodia sprijinită de astre în săptămâna 11-17 mai. "Suflă vântul schimbării" - VIDEO
Publicat acum 42 minute
Digitalizare pe model ucrainean: Ministrul Darău a anunțat un parteneriat între România și Ucraina pentru digitalizare, AI și securitate cibernetiă
Publicat acum 49 minute
Summitul B9, la București: Perspective și provocări. E.S. Ovidiu Dranga, interviu la DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 15 minute
DCNEWS | PORTOFELUL ROMÂNILOR: Vrei să-ți crești copilul cu o alimentație sănătoasă în România? Iată cât costă! „Am avut un șoc și am crezut că e o greșeală când am verificat bonul. Voiam să returnez produsul” / foto
Publicat acum 5 ore si 34 minute
De unde „face cumpărăturile” Casa Regală a României. DC NEWS a consultat lista și prețurile furnizorilor regali de la care poate cumpăra orice român
Publicat acum 7 ore si 52 minute
UPDATE: Ministerul Sănătății: Ce s-a descoperit în restaurant! Dâmbovița: Plan Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane au prezentat semne de toxiinfecție
Publicat acum 11 ore si 28 minute
BANCUL ZILE|I: Asigurarea de viață
Publicat acum 8 ore si 44 minute
Horoscop 10 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close