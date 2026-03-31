Horoscop 31 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi, Luna tranzitează semnul Fecioarei. Apect care ne va încuraja să punem accentul pe disciplină, organizare și (auto)critică.

Horoscop 31 martie 2026 Berbec

Astrologul îți recomandă să accepți că te poți ocupa de unele proiecte singur, însă pentru altele vei avea nevoie de ajutor. Învață să mai delegi din sarcini.

Horoscop 31 martie 2026 Taur

Te vei simți foarte bine dacă îi vei ajuta pe cei din jur. De asemenea, astrologul îți recomandă să nu fii orgolios și să accepți și tu sprijin când vei avea nevoie.

Horoscop 31 martie 2026 Gemeni

Strategia greșită a zilei este aceea de a încerca să mulțumești pe toată lumea, și acasă, și la serviciu. Efectiv, vei fi epuizat din această cauză.

Horoscop 31 martie 2026 Rac

Dacă vrei să ai o zi bună, ocupă-te de organizarea evenimentelor sau a călătoriilor. Ai nevoie de noi responsabilități, îți dau un sens.

Horoscop 31 martie 2026 Leu

Este una dintre acele zile în care vei trece de la o extremă la alta din punct de vedere financiar. Când ești super risipitor, când prea zgârcit.

Horoscop 31 martie 2026 Fecioară

Luna se află în semnul tău, deci vei avea parte de numeroase fluctuații în comportament. Iar cei dragi nu te vor înțelege așa cum ți-ai dori.

Horoscop 31 martie 2026 Balanță

Astrologul te invită să cântărești bine înainte de a te implica în luptele altora. S-ar putea să o faci doar de dragul aparențelor.

Horoscop 31 martie 2026 Scorpion

Trebuie să te ferești de victimizare. Și să iei decizii la rece, nu la cald. Astfel eviți situații pe care le vei regreta ulterior.

Horoscop 31 martie 2026 Săgetător

Nu sunt recomandate discuțiile despre bani, mai ales la locul de muncă. Și să ai în vedere că imaginea contează enorm astăzi.

Horoscop 31 martie 2026 Capricorn

Folosește-ți toate atuurile! Comunicarea, relațiile cu oameni importanți, cunoștințele. Printr-un efort susținut, vei ajunge unde îți dorești.

Horoscop 31 martie 2026 Vărsător

Dacă vrei să ai o zi neplăcută, atunci compară-te cu alte persoane! Mai ales cu reușitele acestora din social media. Propria evoluție contează.

Horoscop 31 martie 2026 Pești

Negocierile îți creează disconfort serios. Astrologul îți recomandă să amâni proiectele importante. Comunicarea între tine și ceilalți are parte de hopuri.