€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
Data publicării: 08:44 31 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 31 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

doua planete spatiu Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Luna tranzitează semnul Fecioarei. Apect care ne va încuraja să punem accentul pe disciplină, organizare și (auto)critică. 

Horoscop 31 martie 2026 Berbec

Astrologul îți recomandă să accepți că te poți ocupa de unele proiecte singur, însă pentru altele vei avea nevoie de ajutor. Învață să mai delegi din sarcini.

Citește și Ce aduce Sezonul Berbecului pentru fiecare zodie până pe 20 aprilie

Horoscop 31 martie 2026 Taur

Te vei simți foarte bine dacă îi vei ajuta pe cei din jur. De asemenea, astrologul îți recomandă să nu fii orgolios și să accepți și tu sprijin când vei avea nevoie.

Horoscop 31 martie 2026 Gemeni

Strategia greșită a zilei este aceea de a încerca să mulțumești pe toată lumea, și acasă, și la serviciu. Efectiv, vei fi epuizat din această cauză.

Horoscop 31 martie 2026 Rac

Dacă vrei să ai o zi bună, ocupă-te de organizarea evenimentelor sau a călătoriilor. Ai nevoie de noi responsabilități, îți dau un sens.

Horoscop 31 martie 2026 Leu

Este una dintre acele zile în care vei trece de la o extremă la alta din punct de vedere financiar. Când ești super risipitor, când prea zgârcit.

Horoscop 31 martie 2026 Fecioară

Luna se află în semnul tău, deci vei avea parte de numeroase fluctuații în comportament. Iar cei dragi nu te vor înțelege așa cum ți-ai dori.

Horoscop 31 martie 2026 Balanță

Astrologul te invită să cântărești bine înainte de a te implica în luptele altora. S-ar putea să o faci doar de dragul aparențelor.

Horoscop 31 martie 2026 Scorpion

Trebuie să te ferești de victimizare. Și să iei decizii la rece, nu la cald. Astfel eviți situații pe care le vei regreta ulterior.

Horoscop 31 martie 2026 Săgetător

Nu sunt recomandate discuțiile despre bani, mai ales la locul de muncă. Și să ai în vedere că imaginea contează enorm astăzi.

Horoscop 31 martie 2026 Capricorn

Folosește-ți toate atuurile! Comunicarea, relațiile cu oameni importanți, cunoștințele. Printr-un efort susținut, vei ajunge unde îți dorești.

Horoscop 31 martie 2026 Vărsător

Dacă vrei să ai o zi neplăcută, atunci compară-te cu alte persoane! Mai ales cu reușitele acestora din social media. Propria evoluție contează.

Horoscop 31 martie 2026 Pești

Negocierile îți creează disconfort serios. Astrologul îți recomandă să amâni proiectele importante. Comunicarea între tine și ceilalți are parte de hopuri.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Perchezitii în 23 de locații din București și 4 județe
Publicat acum 25 minute
Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 29 minute
UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată
Publicat acum 46 minute
Cine ar fi scris, de fapt, Vechiul Testament? Misterul care schimbă perspectiva asupra Bibliei
Publicat acum 51 minute
Ungaria a depășit România în ceea ce privește rezerva de aur
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 6 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 11 ore si 43 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 3 ore si 2 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Horoscop 31 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close