Astrolog Daniela Simulescu/ Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Astăzi, Venus și Jupiter vor face o conjuncție în semnul Racului. Am putea spune că este cea mai romantică zi a anului.

Venus reprezintă feminitatea, frumusețea, plăcerea, iubirea și banii. Jupiter se ocupă de expansiune, oportunități, abundență, exces, generozitate. Când Micul și Marele Benfic se întâlnesc, putem primi numeroase oportunități pe plan amoros sau financiar.

Horoscop 9 iunie 2026 Berbec

Vei avea impresia că apropiații sunt prea visători sau indiferenți. Însă, poate este cazul să nu te mai iei așa mult în serios și să înveți de la ei.

Horoscop 9 iunie 2026 Taur

Mintea ta este precum o grădină. Îți va oferi roade minunate, dacă o hrănești cum trebuie. Deci stai departe de conținutul negativ de pe rețelele sociale.

Horoscop 9 iunie 2026 Gemeni

Astrologul te încurajează să îți cumperi ceva, să investești în tine, să te răsfeți. Însă, de fiecare dată, să ai un plus de pragmatism când vine vorba de bani.

Horoscop 9 iunie 2026 Rac

Conjuncția Venus-Jupiter se petrece chiar în semnul tău. Aduce bucurie, romantism și poftă de viață. Însă, poate crea și excese. Și nu uita ceva! Pune-te pe tine primul loc!

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Horoscop 9 iunie 2026 Leu

Ai nevoie de odihnă și mai mult somn. În plus, este o zi potrivită pentru a accepta unele faze din trecut, pentru iertare și împăcare.

Horoscop 9 iunie 2026 Fecioară

Ziua depinde de nivelul tău de socializare. Este cazul să mai spargi rutina și să participi la evenimente alături de oamenii cei mai dragi.

Horoscop 9 iunie 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, face o conjuncție cu Jupiter în casa carierei. Vei avea numeroase roade dacă atitudinea de la locul de muncă va fi una împăciuitoare.

Horoscop 9 iunie 2026 Scorpion

Ai în față o perioadă excelentă pentru decizii serioase. Fie că este vorba de o mutare, de călătorii, studii sau obiective împreună cu partenerul.

Horoscop 9 iunie 2026 Săgetător

În momentele în care vei avea nevoie de ajutor, renunță la mândrie și cere-l. S-ar putea să primești sprijin de la cine nu te-ai fi gândit.

Horoscop 9 iunie 2026 Capricorn

Conjuncția Venus-Jupiter se petrece în casa a șaptea, a relațiilor. Deci îți poți întoarce atenție către partener sau către oamenii cei mai dragi. Și să îi răsfeți.

Horoscop 9 iunie 2026 Vărsător

Relațiile de la serviciu sunt armonioase. Colegii vor fi alături de tine, dar și tu îi vei ajuta la nevoie. Și poate ai mai multă grijă de sănătate.

Horoscop 9 iunie 2026 Pești

Astăzi chiar ai nevoie să te simți precum un copil. Să te bucuri de muzică, să dansezi, să te ocupi de gesturi romantice. Ai nevoie doar de câteva minute pentru tine!