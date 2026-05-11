DCNews Lifestyle Horoscop O vară de neuitat pentru Leu, Săgetător și Gemeni! Provocări pentru Berbec și Scorpion
Data publicării: 11 Mai 2026

EXCLUSIV O vară de neuitat pentru Leu, Săgetător și Gemeni! Provocări pentru Berbec și Scorpion
Autor: Daniela Simulescu

peisaj vara luna Sursă foto: Magnific AI

Cel mai important eveniment al verii va fi intrarea lui Jupiter în semnul Leului.

Din punct de vedere astrologic, se anunță o vară cum nu am mai avut de mulți ani. Majoritatea tranzitelor importante au loc în semne de aer(Uranus, Pluto) și de foc(Saturn, Neptun, Jupiter). Distracția va fi în toi, însă ne vom confrunta și cu o superficialitate crescută. 

Leu/Ascendent în Leu

Fără doar și poate, vara lui 2026 va fi una memorabilă pentru tine! O aștepți de mulți ani! Odată cu intrarea lui Jupiter în semnul tău, din 30 iunie, vei simți că ai scăpat de unele capitole care te țineau pe loc. Jupiter are darul de a oferi curaj, încredere și oportunități. Progres personal sau profesional. În plus, vor fi mai multe ocazii să te distrezi, să participi la evenimente fascinante sau să călătorești. Iar cum Marte va tranzita casa a unsprezecea, este clar că nu vei duce lipsă de prieteni sau oameni care să te urmeze.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Jupiter, guvernatorul tău, face o schimbare care îți va prii de minune! Parcă ai înotat în gol în ultima vreme. Din iulie, este cazul să îți aduci aminte ce ai tu mai puternic. Credința în propria persoană! Sau capacitatea de a-ți urma visurile fără a te uita în stânga sau dreapta. De asemenea, vei călători mai mult, vei studia sau vei avea parte de conexiuni în unele cercuri sociale puternice. Relațiile personale vor deveni mai dinamice.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Tranzitul lui Marte în semnul tău(28 iunie-11 august) te va ajuta să îți dai seama, iarăși, cât de puternic sau curajos ești. Marte se va întâlni cu Uranus, deci s-ar putea să apară și unele schimbări bizare, potrivite pentru această etapă a vieții. Dacă vrei să te muți, să călătorești, să schimbi locul de muncă sau domeniul profesional, să te rupi de parteneriatele păguboase, în vara lui 2026 vei reuși. Important este să faci primul pas.

Berbec/Ascendent în Berbec

Retrogradările lui Saturn și Neptun în semnul tău îți vor pune câteva bețe în roate. Adică, te vei bucura și tu de prezența lui Jupiter în casa a cincea, însă nu pe deplin. Astrele îți vor atrage atenția că trebuie să fii mai serios, responsabil și mai pragmatic. Timpul nu va fi neapărat aliatul tău. Iar, din când în cănd, nu vei mai ști cine ești. Poți avea succese, însă cu sacrificii.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte, guvernatorul tău, va tranzita casa a opta, alături de Uranus. Deci urmează multiple cheltuieli neașteptate. Negocieri forțate. Și senzația că nu ai deloc control asupra propriei vieți. Vei învăța că, dacă vrei să câștigi ceva, trebuie să pierzi ceva înainte. Intrarea lui Jupiter în casa a zecea va amplifica și mai mult nemulțumirile din punct de vedere profesional.

