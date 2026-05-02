Horoscop 2 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna tranzitează semnul Scorpionului, iar Mercur din Berbec se află într-o conjuncție cu Chiron. S-ar putea să spunem sau să auzim vorbe care dor. Însă, astrologul Daniela Simulescu ne recomandă să nu ne luăm prea în serios.

Horoscop 2 mai 2026 Berbec

Mercur se pregătește să iasă din semnul tău. Și face o conjuncție cu Chiron. Astăzi, nu te vei putea abține de la a nu spune totul direct, fără menajamente și fără regrete.

Horoscop 2 mai 2026 Taur

Dacă nu le poți face pe toate, nu înseamnă că nu ești capabil sau în stare. Deci renunță la rușine sau orgoliu si cere ajutorul celor dragi.

Horoscop 2 mai 2026 Gemeni

Faptele unor prieteni nu sunt pe placul tău. Dar oricât de mult ai încerca să le arăți ce nu este corect, nu vei reuși să le schimbi deloc părerea.

Horoscop 2 mai 2026 Rac

Este bine să lași emoțiile să se manifeste, însă există riscul să le lași să te controleze în totalitate. Și să renunți la logică, mai ales în discuțiile cu familia.

Horoscop 2 mai 2026 Leu

Ferește-te de prejudecăți sau de a pune etichete! Și nu îi lăsa nici pe alții să ți le pună ție. Unele călătorii îți vor aduce adevărate revelații.

Horoscop 2 mai 2026 Fecioară

Vor fi discuții din cauza banilor cu partenerul sau familia, care îți vor crea neplăceri. Și nu contează cine are dreptate, ci să vă înțelegeți.

Horoscop 2 mai 2026 Balanță

Comunicarea cu partenerul sau cei dragi va fi defectuoasă. Tu vei avea tendința de a face reproșuri, iar ceilalți consideră că nu ai dreptul.

Horoscop 2 mai 2026 Scorpion

Una spui și alte se înțelege. Mai ales când este vorba de treburile gospodăriei. Dar trebuie să accepți că nimeni nu este perfect.

Horoscop 2 mai 2026 Săgetător

Fiecare are modul său de a se distra. Chiar dacă apropiații nu îți împărtășesc unele idei, asta nu înseamnă că nu te vei ocupa de activitățile care îți plac.

Horoscop 2 mai 2026 Capricorn

Tonul ridicat nu ajută deloc în conversațiile cu membrii familiei. Îți va fi greu să nu îl folosești, dar îți vei da seama că e spre binele tău.

Horoscop 2 mai 2026 Vărsător

Vei avea tendința de a te sabota. Mintea îți fabrică unele idei și scenarii mai negativiste. Și ție îți va fi destul de greu să te descotorosești de acestea.

Horoscop 2 mai 2026 Pești

Astrele îți recomandă să fii mai pragmatic din punct de vedere financiar. Să te ferești de acele decizii pe care le poți regreta ulterior.