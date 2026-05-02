€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
DCNews Sport Moment ajuns viral: Ambulanță împinsă de fotbaliști pe teren într-un meci din Liga 2. „Suprarealist"
Data actualizării: 10:30 02 Mai 2026 | Data publicării: 09:56 02 Mai 2026

Autor: Iulia Horovei

Ambulanță împinsă de jucători în meciul FC Voluntari - FC Bihor, Liga 2. Sursa foto: @TrollFotball, X

Scene din Liga a II-a de fotbal a României au ajuns virale pe internet, stârnind amuzament și totodată indignare în rândul suporterilor.

Scene dintr-un meci din play-off-ul ligii secunde de fotbal din România au ajuns virale pe internet, mai multe publicații internaționale preluând videoclipul cu o ambulanță, împinsă de jucătorii echipei FC Voluntari, după o accidentare foarte gravă a unui jucător.

Din cauza gazonului îmbibat cu apă, fotbaliștii au fost nevoiți să dea o mână de ajutor pentru ca autovehicului să ajungă la Alexandru Gîț, care avea nevoie de îngrijiri medicale.

„Suprarealist”, au comentat jurnaliștii de la Marca.

În finalul meciului dintre FC Voluntari și FC Bihor, scor final 2-1, mijlocașul orădenilor, Răzvan Gunie, l-a faultat dur pe fundașul ilfovenilor, care a avut nevoie de intervenția imediată a echipei medicale pe teren.

Totuși, apa a îngreunat intervenția ambulanței, fotbaliștii împingând-o pentru a putea ajunge la colegul lor accidentat.

Dar acest moment nu a fost singular. După intervenție, echipa de salvare a avut nevoie din nou de ajutor pentru a părăsi terenul - fiind sprijinită, din nou, de jucători.

După această victorie, FC Voluntari a urcat pe locul secund, direct promovabil. Veștile nu sunt atât de bune pentru jucătorul accidentat, însă. Alexandru Gîț ar avea, din primele informații, dublă fractură la nivelul gambei, mai exact de tibie și peroneu. 

Citește și: FCSB, un nou eșec în play-out-ul Superligii. Scor final cu Csikszereda

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

liga a doua
viral
ambulanta
accidentare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Africa se fragmentează mai repede decât se estima: Când va apărea un nou ocean
Publicat acum 29 minute
ANM, prognoză meteo actualizată. Vremea în weekend rămâne rece. Când se încălzeşte
Publicat acum 59 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Moment ajuns viral: Ambulanță împinsă de fotbaliști pe teren într-un meci din Liga 2. „Suprarealist”
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Donald Trump trimite o scrisoare Congresului în care susţine că războiul împotriva Iranului s-a încheiat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră
Publicat acum 3 ore si 15 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri...
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Horoscop 2 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 59 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close