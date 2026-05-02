Moment ajuns viral: Ambulanță împinsă de fotbaliști pe teren într-un meci din Liga 2. „Suprarealist”

Scene dintr-un meci din play-off-ul ligii secunde de fotbal din România au ajuns virale pe internet, mai multe publicații internaționale preluând videoclipul cu o ambulanță, împinsă de jucătorii echipei FC Voluntari, după o accidentare foarte gravă a unui jucător.

Din cauza gazonului îmbibat cu apă, fotbaliștii au fost nevoiți să dea o mână de ajutor pentru ca autovehicului să ajungă la Alexandru Gîț, care avea nevoie de îngrijiri medicale.

„Suprarealist”, au comentat jurnaliștii de la Marca.

În finalul meciului dintre FC Voluntari și FC Bihor, scor final 2-1, mijlocașul orădenilor, Răzvan Gunie, l-a faultat dur pe fundașul ilfovenilor, care a avut nevoie de intervenția imediată a echipei medicale pe teren.

Totuși, apa a îngreunat intervenția ambulanței, fotbaliștii împingând-o pentru a putea ajunge la colegul lor accidentat.

An ambulance enters the pitch during heavy rain in Romaniapic.twitter.com/bRq1OFqXsC — Troll Football (@TrollFootball) April 30, 2026

Dar acest moment nu a fost singular. După intervenție, echipa de salvare a avut nevoie din nou de ajutor pentru a părăsi terenul - fiind sprijinită, din nou, de jucători.

După această victorie, FC Voluntari a urcat pe locul secund, direct promovabil. Veștile nu sunt atât de bune pentru jucătorul accidentat, însă. Alexandru Gîț ar avea, din primele informații, dublă fractură la nivelul gambei, mai exact de tibie și peroneu.

