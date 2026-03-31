DCNews Sport Mesaj special afișat de tricolori pentru Mircea Lucescu la începutul meciului Slovacia - România / Foto
Data actualizării: 23:13 31 Mar 2026 | Data publicării: 23:08 31 Mar 2026

Autor: Andrei Itu

mircea lucescu pe stadionul din istanbul Foto: Agerpres

Mircea Lucescu nu a mai mers la Bratislava pentru meciul Slovacia - România, din cauza problemelor de sănătate, fiind înlocuit de secundul său, Ionel Gane.

Selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău duminică, la antrenamentul de la Mogoșoaia și a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din București, unde se află și în prezent.

Mesaj la Slovacia - România: „Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”

”Tricolorii” au fost afectați de ce s-a întâmplat duminică, chiar s-a încercat anularea partidei cu Slovacia, fapt nereușit. Prin  urmare, fotbaliștii au ținut să-i arate un mesaj public antrenorului Mircea Lucescu, printr-un banner pe care l-au afișat la începutul meciului Slovacia - România.

”Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”, a fost mesajul afișat de echipa națională înaintea partidei cu Slovacia.

FOTO 

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este una bună în acest moment, fapt care i-a permis să urmărească partida din fața televizorului. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Impactul toxic al uleiului de palmier asupra organismului uman. Ce boli grave poate provoca
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Asia Express a început cu stângul? Pățania echipei la filmările noului sezon, dezvăluită de Irina Fodor - FOTO
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Candidaţii respinşi de CSM vor participa la noi interviuri organizate de Ministerul Justiţiei
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Îndemnul Papei Leon pentru Donald Trump privind conflictul din Iran
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Miniştrii Energiei din UE cer un plan de coordonare în plină criză a energiei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Candidaţii respinşi de CSM vor participa la noi interviuri organizate de Ministerul Justiţiei
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Asia Express a început cu stângul? Pățania echipei la filmările noului sezon, dezvăluită de Irina Fodor - FOTO
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Impactul toxic al uleiului de palmier asupra organismului uman. Ce boli grave poate provoca
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
