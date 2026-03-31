Mesaj special afișat de tricolori pentru Mircea Lucescu la începutul meciului Slovacia - România / Foto

Selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău duminică, la antrenamentul de la Mogoșoaia și a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din București, unde se află și în prezent.

Mesaj la Slovacia - România: „Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”

”Tricolorii” au fost afectați de ce s-a întâmplat duminică, chiar s-a încercat anularea partidei cu Slovacia, fapt nereușit. Prin urmare, fotbaliștii au ținut să-i arate un mesaj public antrenorului Mircea Lucescu, printr-un banner pe care l-au afișat la începutul meciului Slovacia - România.

”Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”, a fost mesajul afișat de echipa națională înaintea partidei cu Slovacia.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este una bună în acest moment, fapt care i-a permis să urmărească partida din fața televizorului.