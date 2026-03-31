România U21 învinge clar San Marino U21. Tricolorii visează la barajul pentru EURO U21 din 2027

România U21și San Marino U21 au disputat, marți seară, un meci din cadrul preliminariilor Campionatului European 2027 sub 21 de ani.
Partida s-a jucat Târgoviște, pe stadionul „Eugen Popescu”. „Tricolorii” se bat pentru calificarea la Campionatul European U21 din anul 2027, găzduit de Albania și Serbia.
Naționala Under 21 a României, antrenată de Costin Curelea, se află pe locul 3 în grupa A preliminară și speră la poziția a 2-a, care duce la baraj.
România U21 a învins categoric San Marino U21, cu scorul de 3-0. Alexandru Musi a marcat în minutele 43 și 58, iar Mazilu a dus scorul la 3-0 în minutul 68, fiind și rezultatul final al partidei.
România şi-a creat şi alte ocazii de gol, dar David Matei (7), Lorenzo Biliboc (27, 53), Ioan Vermeşan (38), Andrei Borza (45+1) şi Mazilu (89) au ratat.
Vineri, România a câştigat la Prishtina, 1-0 cu Kosovo. În alt meci din grupă, disputat tot marţi, Finlanda a dispus de Cipru cu 3-0.
Înaintea meciului Spania - Kosovo, Spania este lider în grupă, cu 18 puncte (6 jocuri), urmată de Finlanda, 16 p (7 j), România, 13 p (7 j), Kosovo, 8 p (6 j), Cipru, 3 p (7 j), San Marino, 0 p (7 j).
România va disputa următoarele meciuri la toamnă, cu Cipru în deplasare pe data de 25 septembrie, cu Finlanda acasă pe 30 septembrie şi cu Spania în deplasare pe 6 octombrie.
La turneul final care va fi găzduit de Albania şi Serbia se vor califica direct echipele care vor câştiga cele nouă grupe preliminare, dar şi cea mai bună formaţie de pe locul secund. Celelalte opt echipe de pe locul secund vor juca baraje între ele pentru celelalte patru bilete.
