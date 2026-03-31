România U21 învinge clar San Marino U21. Tricolorii visează la barajul pentru EURO U21 din 2027
Data actualizării: 21:08 31 Mar 2026 | Data publicării: 20:54 31 Mar 2026

Autor: Andrei Itu

minge-de-fotbal-pexels-pixabay-274506_25906000 Foto: Pexels.com

România U21și San Marino U21 au disputat, marți seară, un meci din cadrul preliminariilor Campionatului European 2027 sub 21 de ani.

Partida s-a jucat Târgoviște, pe stadionul „Eugen Popescu”. „Tricolorii” se bat pentru calificarea la Campionatul European U21 din anul 2027, găzduit de Albania și Serbia.

Naționala Under 21 a României, antrenată de Costin Curelea, se află pe locul 3 în grupa A preliminară și speră la poziția a 2-a, care duce la baraj.

România U21, victorie clară contra San Marino U21

România U21 a învins categoric San Marino U21, cu scorul de 3-0. Alexandru Musi a marcat în minutele 43 și 58, iar Mazilu a dus scorul la 3-0 în minutul 68, fiind și rezultatul final al partidei.

România şi-a creat şi alte ocazii de gol, dar David Matei (7), Lorenzo Biliboc (27, 53), Ioan Vermeşan (38), Andrei Borza (45+1) şi Mazilu (89) au ratat.

Vineri, România a câştigat la Prishtina, 1-0 cu Kosovo. În alt meci din grupă, disputat tot marţi, Finlanda a dispus de Cipru cu 3-0.

Spania, lider în grupa A

Înaintea meciului Spania - Kosovo, Spania este lider în grupă, cu 18 puncte (6 jocuri), urmată de Finlanda, 16 p (7 j), România, 13 p (7 j), Kosovo, 8 p (6 j), Cipru, 3 p (7 j), San Marino, 0 p (7 j).

România va disputa următoarele meciuri la toamnă, cu Cipru în deplasare pe data de 25 septembrie, cu Finlanda acasă pe 30 septembrie şi cu Spania în deplasare pe 6 octombrie.

La turneul final care va fi găzduit de Albania şi Serbia se vor califica direct echipele care vor câştiga cele nouă grupe preliminare, dar şi cea mai bună formaţie de pe locul secund. Celelalte opt echipe de pe locul secund vor juca baraje între ele pentru celelalte patru bilete.

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Început de primăvară cu ploi abundente, grindină și tornadă. Precedentul creat de ciclonul Deborah în România: la ce să ne așteptăm VIDEO
Publicat acum 24 minute
A murit portarul bulgar Borislav Mihailov, „eroul” de la Cupa Mondială din 1994
Publicat acum 27 minute
O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. A fost rănită când i s-a răsturnat mașina
Publicat acum 42 minute
Trump pregătește o bibliotecă prezidenţială spectaculoasă la Miami
Publicat acum 42 minute
„Aceeași Mărie, cu altă pălărie!”, de la 1 aprilie. Laurențiu Urluescu (AFEER) arată ce se schimbă privind Liberalizarea totală a pieței de energie și provocările imediate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 31 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Deciziile de ultimă oră ale Guvernului, luate în această seară
Publicat acum 13 ore si 27 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 5 ore si 35 minute
FOTO: Șeful ARR își ținea banii cash în cutii de pantofi, acasă. 350.000 de euro! Sorin Grindeanu, prima reacție
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
