DCNews Sport Mirel Rădoi, mister total despre viitorul său după ce s-a întâmplat în Farul Constanța - FCSB și oferta de la Gaziantep
Data actualizării: 09:02 21 Apr 2026 | Data publicării: 08:59 21 Apr 2026

Mirel Rădoi, mister total despre viitorul său după ce s-a întâmplat în Farul Constanța - FCSB și oferta de la Gaziantep
Autor: Andrei Itu

agerpres_13994176_99696900 Sursa: Agerpres / Mirel Rădoi

FCSB a învins-o, în deplasare, pe Farul Constanța, și este pe primul loc în play-out, însă Mirel Rădoi păstrează misterul cu privire la viitorul său ca antrenor.

După ce echipa turcă Gaziantep i-a făcut o ofertă, ar fi fost de așteptat ca Mirel Rădoi să vorbească public dacă rămâne sau pleacă de la FCSB. Mai mult, Florin Tănase l-a întrebat direct pe antrenor ce va face, însă nu i-a spus ce decizie a luat.

Rămâne Mirel Rădoi la FCSB după meciul cu Farul Constanța?

”Cred că încrederea 100% se va recăpăta când va începe sezonul următor. Este dezamăgire mare să joci în play-out. (n.red. Rămâne Mirel până la final?) Am văzut și eu, s-a discutat. Nu a zis nimic, eu chiar l-am întrebat, ieri, când am plecat de la bază. Nu ne spune nimic. Nu știm dacă va pleca. Urmează să vă lămurească dânsul”, a spus Florin Tănase, la finalul partidei dintre Farul și FCSB.

Ce a spus Mirel Rădoi după Farul Constanța - FCSB despre plecarea sau rămânerea sa la echipa lui Becali

La flash-interviul de după meciul Farul Constanța - FCSB desfășurat la Ovidiu, Mirel Rădoi a fost întrebat dacă meciul cu Farul este ultimul pentru el la FCSB, însă a evitat să vorbească despre subiect. Mai mult, Mirel Rădoi a spus că prima dată îi va anunța pe cei din club despre decizia sa, apoi va spune public.

”Nu știu, deocamdată sunt aici, în continuare sunt antrenorul FCSB-ului, acum vorbim doar de partidă. Ce-o fi de mâine încolo, nu știu, mai întâi să ajungem cu bine la București. Lucrurile astea, dacă ar trebui discutate, le-aș discuta în primul rând cu clubul, nu le-aș face publice.

Dacă subiectul este să încercați să mă trageți de limbă, să știți că, chiar dacă nu am Bacalaureatul și pentru mulți par mai prostuț, așa, am amabilitatea de a ocoli răspunsul și de a da doar informații care vreau să ajungă publice.

Deci, oricum ați încerca să aflați lucruri, dacă s-ar afla, clubul le-ar afla primul”, a mai spus Mirel Rădoi, la flash-interviu de la DigiSport, după Farul - FCSB.

Farul Constanța - FCSB, meci cu 5 goluri la Ovidiu

FCSB a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-3 (0-1), luni seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a cincea a fazei play-out a Superligii de fotbal. Amintim că Mirel Rădoi a debutat în al doilea său mandat de la FCSB, la începutul play-out-ului contra echipei Metaloglobus, urmând apoi partide contra UTA Arad, FC Botoșani, Oțelul Galați și Farul Constanța, având 3 victorii, o înfrângere și un egal.

