Rezultate Rayo Vallecano - Strasbourg / Șahtior - Crystal Palace în semifinalele Conference League. Andrei Rațiu a fost titular la spanioli

Meciurile Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior Donețk - Crystal Palace au început, joi seară, la ora 22. Andrei Rațiu este titular la Rayo Vallecano contra francezilor de la Strasbourg.

Știre în curs de actualizare...

La pauză, Șahtior - Crystal Palace, scor 1-1 și Rayo Vallecano - Strasbourg, scor 0-0!

Echipele de start la meciul Rayo Vallecano - Strasbourg

Rayo Vallecano: Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria - Lopez, Valentin - Akhomach, Palazon, De Frutos - Alemao

Rezerve: Cardenas, Balliu, Camello, Diaz, Gumbau, Mendy, Molina, Pacha, Trejo

Antrenor: I. Perez

Strasbourg: Penders - Ouattara, Omobamidele, Hogsberg, Chilwell - Doukoure, El Mourabet - Moreira, Enciso, Godo - Emegha

Rezerve: Kerckaert, Amo-Ameyaw, Amougou, Becker, Bosey, Johnsson, Kodia, Luis, Nanasi, Oyedele, Yassine

Antrenor: G. O'Neil.

Echipele de start la meciul Șahtior Donețk - Crystal Palace:

Șahtior: Riznyk - Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique - Ocheretko - Alisson, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo - K. Elias



Rezerve: Tvardovskyi, Azarovi, Bondarenko, Ghram, Silva, Meirelles, Ferreira, Marlon, Nazaryna, Newerton, Obah, Traore



Antrenor: Arda Turan

Crystal Palace: Henderson - Richards, Lacroix, Canvot - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Mateta, Pino

Rezerve: Matthews, Benitez, Cardines, Clyne, Devenny, Hughes, Johnson, Larsen, Lerma, Riad, Sosa

Antrenor: O. Glasner.

Când se joacă returul semifinalelor și finala Conference League

În sferturile de finală, Șahtior a trecut cu scorul de 5-2 la general de AZ Alkmaar, iar Crystal Palace a învins Fiorentina cu 4-2 la general.

Returul semifinalelor din Conference League 2025-2026 se vor disputa pe data de 7 mai 2026. Finala se va disputa la Leipzig (Germania) pe data de 27 mai 2026.