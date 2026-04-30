Rezultate Rayo Vallecano - Strasbourg / Șahtior - Crystal Palace în semifinalele Conference League. Andrei Rațiu a fost titular la spanioli

Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior - Crystal Palace se dispută, joi seară, în semifinalele Conference League 2025/2026.
Meciurile Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior Donețk - Crystal Palace au început, joi seară, la ora 22. Andrei Rațiu este titular la Rayo Vallecano contra francezilor de la Strasbourg.
La pauză, Șahtior - Crystal Palace, scor 1-1 și Rayo Vallecano - Strasbourg, scor 0-0!
Rayo Vallecano: Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria - Lopez, Valentin - Akhomach, Palazon, De Frutos - Alemao
Rezerve: Cardenas, Balliu, Camello, Diaz, Gumbau, Mendy, Molina, Pacha, Trejo
Antrenor: I. Perez
Strasbourg: Penders - Ouattara, Omobamidele, Hogsberg, Chilwell - Doukoure, El Mourabet - Moreira, Enciso, Godo - Emegha
Rezerve: Kerckaert, Amo-Ameyaw, Amougou, Becker, Bosey, Johnsson, Kodia, Luis, Nanasi, Oyedele, Yassine
Antrenor: G. O'Neil.
Șahtior: Riznyk - Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique - Ocheretko - Alisson, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo - K. Elias
Rezerve: Tvardovskyi, Azarovi, Bondarenko, Ghram, Silva, Meirelles, Ferreira, Marlon, Nazaryna, Newerton, Obah, Traore
Antrenor: Arda Turan
Crystal Palace: Henderson - Richards, Lacroix, Canvot - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Mateta, Pino
Rezerve: Matthews, Benitez, Cardines, Clyne, Devenny, Hughes, Johnson, Larsen, Lerma, Riad, Sosa
Antrenor: O. Glasner.
În sferturile de finală, Șahtior a trecut cu scorul de 5-2 la general de AZ Alkmaar, iar Crystal Palace a învins Fiorentina cu 4-2 la general.
Returul semifinalelor din Conference League 2025-2026 se vor disputa pe data de 7 mai 2026. Finala se va disputa la Leipzig (Germania) pe data de 27 mai 2026.
de Anca Murgoci