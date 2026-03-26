România și Turcia dispută, astăzi, meciul care va decide echipa finalistă pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

Cine transmite România - Turcia

Turcia - România va fi transmis în țara noastră de Prima TV, joi seară, cu începere de la ora 19:00, ora României. Arbitrul francez Francois Letexier va conduce semifinala de la Istanbul, de pe stadionul lui Besiktas.

Echipa de start a României pentru meciul cu Turcia

Antrenorul Mircea Lucescu ar putea începe meciul cu următoarea formulă de jucători:

Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu - Vlad Dragomir - Ianis Hagi, Răzvan Marin - Dennis Man, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.

Avantaj istoric pentru România în confruntările directe cu Turcia

România și Turcia s-au întâlnit în total de 27 de ori. Avantajul este clar de partea României: 14 victorii ale României, 5 ale Turciei și 8 egaluri.

Rămâne de văzut care va fi deznodământul meciului de joi seară, de la Istanbul! Se anunță o atmosferă incendiară creată de microbiștii turci, recunoscuți pentru modul frenetic în care își susțin fotbaliștii favoriți.

Turcia - România. Peste 3.000 de suporteri români, oficial, în tribune

Conform FRF, pe stadion vor fi prezenți diseară peste 3.000 de suporteri români. Numărul acestora ar putea ajunge să fie chiar dublu.

Dacă va trece de Turcia, România va juca pe data de 31 martie, de la ora 21:45, finala barajului pentru calificarea la CM 2026, contra învingătoarei dintre Kosovo - Slovacia.

