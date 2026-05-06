DCNews Sport Arsenal, în finala Ligii Campionilor după 20 de ani: „tunarii” luptă pentru trofeu la Budapesta cu învingătoarea din meciul Bayern - PSG
Data actualizării: 08:37 06 Mai 2026 | Data publicării: 08:32 06 Mai 2026

Arsenal, în finala Ligii Campionilor după 20 de ani: „tunarii” luptă pentru trofeu la Budapesta cu învingătoarea din meciul Bayern - PSG
Autor: Andrei Itu

arsenal-privata-de-victorie-cu-brentford-anuntul-arbitrilor_42412500 Foto: Agerpres / Arsenal Londra stadion

 Arsenal Londra s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 1-0 (1-0), marţi seara, în manșa secundă a semifinalelor UCL.

Arsenal este, din nou, în finala LIgii Campionilor, după 20 de ani. Tunarii au învins în semifinale pe Atletico Madrid, cu scorul de 1-0 (1-0), marţi seara, pe Emirates Stadium din Londra, în manşa secundă a semifinalelor. Meciul a fost 1-1 în tur, la Madrid.

Golul marcat de Saka a decis soarta semifinalei Arsenal - Atletico

Acum, tunarii s-au impus prin golul înscris de Bukayo Saka, în minutul 45. În prima repriză cele două formații au jucat foarte tacticizat, jocul fiind unul de luptă, în care cele două s-au anihilat reciproc.

Atletico a avut primele oportunităţi, însă Julian Alvarez a fost imprecis, în minutul 8, iar Giuliano Simeone, în minutul 11, a fost blocat de Declan Rice. În finalul reprizei, Trossard a şutat la poartă din careu, portarul Oblak a respins, iar Bukayo Saka, pe fază, a reluat mingea în plasă, în minutul 45.

Atletico a dominat repriza a doua cu Arsenal, dar fără a înscrie

Atletico a dominat repriza a doua, dar şi-a creat puţine ocazii. Giuliano Simeone a avut o şansă mare, în minutul 51, însă a ratat cu poarta goală, apoi şutul lui Griezmann din minutul 56 a fost respins de portarul Raya. Soerloth, în minutul 79, a avut şi el o situaţie uriaşă, însă a luftat din interiorul careului.

Arsenal putea înscrie al doilea gol, dar Gyokeres a avut o ratare monumentală, șutând pste poartă de la 11 metri la centrarea perfectă a lui Hincapie.

Arsenal, în finala Champions League, din nou, după episodul nefast din 2006 cu Barcelona

Arsenal va juca finala Champions League pentru prima oară din 2006, când pierdea în faţa Barcelonei, la Paris.

Finala se va disputa pe 30 mai, la Budapesta, pe Puskas Arena. Adversara tunarilor va fi învingătoarea dintre Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului, şi Bayern Munchen. În cealaltă semifinală, PSG s-a impus cu 5-4 în prima manşă.

liga campionilor
arsenal
psg
bayern
