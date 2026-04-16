DCNews Sport Încep negocierile între FRF și Gică Hagi. Când va putea prelua „Regele” naționala României
Data publicării: 17:28 16 Apr 2026

Încep negocierile între FRF și Gică Hagi. Când va putea prelua „Regele” naționala României
Autor: Iulia Horovei

gheorghe gica hagi Fostul internațional și antrenor român, Gheorghe Hagi, intitulat „Regele” fotbalului românesc

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, începe negocierile cu antrenorul Gheorghe Hagi, pentru postul de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal l-a mandatat, joi, pe preşedintele Răzvan Burleanu să negocieze cu antrenorul Gheorghe Hagi (61 de ani) preluarea funcţiei de selecţioner al echipei naţionale a României, rămasă vacantă după încetarea contractului regretatului tehnician Mircea Lucescu, finalizarea discuţiilor fiind programată pentru săptămâna viitoare.

De la „tricolor” pe teren, la cârma naționalei

Supranumit „Ucenicul vrăjitor", „Regele fotbalului românesc” şi „Maradona din Carpaţi”, fostul mare fotbalist român a debutat la echipa naţională pe 10 august 1983, la Oslo, în meciul amical Norvegia - România (1-1), la vârsta de 18 ani.

El a participat la trei turnee finale ale Campionatului Mondial: Italia 1990, SUA 1994 - unde a ajuns împreună cu naţionala României până în sferturile de finală, şi Franţa 1998, precum şi la trei ediţii de Campionat European: Franţa 1984, Anglia 1996 şi Olanda/Belgia 2000.

Hagi a jucat de 126 de ori pentru echipa naţională, a înscris 35 de goluri, fiind timp de 16 ani, 10 luni şi 20 de zile în slujba tricolorului şi purtând de 55 de ori banderola de căpitan. Deţine un număr impresionant de prezenţe în cupele europene - 95 de jocuri, în care a marcat 32 de goluri, potrivit Agerpres.

Preluarea naționalei României nu ar fi prima încercare a lui Hagi de a face performanță. Din iunie 2001, timp de cinci luni, el a fost selecționer. A jucat barajul pentru calificarea la CM 2002, dar România era eliminată atunci de Slovenia.

Primele meciuri ale naționalei sub conducerea lui Hagi

După un sfert de secol, Gheorghe Hagi va prelua din nou cârma echipei naționale a României. Rămâne de văzut când va reveni „Regele” în poziția de selecționer, până în acest moment fiind cunoscute primele meciuri ale României sub conducerea sa: în luna iunie, două partide de pregătire. 

„Tricolorii” întâlnesc Georgia pe 2 iunie, la Tbilisi, pe Mikheil Meskhi Stadium, în timp ce un alt meci de pregătire este programat pe Stadionul Steaua din Capitală, pe 6 iunie.

În octombrie, echipa națională de fotbal a României va fi implicată în meciurile din cadrul grupelor Ligii Națiunilor, ediția 2026-2027, unde va înfrunta, în grupa B4, formațiile Poloniei, Bosniei și Suediei.

Citește și: Gică Hagi, anunț surprinzător pentru fanii fotbalului românesc. „Dragi fariști, am luat decizia...”

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
”V-a sunat Lia?”. Nicușor Dan, inițial blocat: M-am și întâlnit cu dânsa. La Cotroceni, da
Publicat acum 11 minute
Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”
Publicat acum 21 minute
Fost portar al lui Arsenal Londra și al naționalei Austriei a murit tragic într-un accident rutier. Alex Manninger avea 48 ani / Foto
Publicat acum 27 minute
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Publicat acum 46 minute
Ilie Bolojan nu pleacă din Guvern. Ce se întâmplă în scenariul în care PSD își retrage miniștrii, cum a făcut, în 2009, cu Guvernul Boc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 11 ore si 18 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 30 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 7 ore si 19 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 10 ore si 19 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
