Încep negocierile între FRF și Gică Hagi. Când va putea prelua „Regele” naționala României

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal l-a mandatat, joi, pe preşedintele Răzvan Burleanu să negocieze cu antrenorul Gheorghe Hagi (61 de ani) preluarea funcţiei de selecţioner al echipei naţionale a României, rămasă vacantă după încetarea contractului regretatului tehnician Mircea Lucescu, finalizarea discuţiilor fiind programată pentru săptămâna viitoare.

De la „tricolor” pe teren, la cârma naționalei

Supranumit „Ucenicul vrăjitor", „Regele fotbalului românesc” şi „Maradona din Carpaţi”, fostul mare fotbalist român a debutat la echipa naţională pe 10 august 1983, la Oslo, în meciul amical Norvegia - România (1-1), la vârsta de 18 ani.

El a participat la trei turnee finale ale Campionatului Mondial: Italia 1990, SUA 1994 - unde a ajuns împreună cu naţionala României până în sferturile de finală, şi Franţa 1998, precum şi la trei ediţii de Campionat European: Franţa 1984, Anglia 1996 şi Olanda/Belgia 2000.

Hagi a jucat de 126 de ori pentru echipa naţională, a înscris 35 de goluri, fiind timp de 16 ani, 10 luni şi 20 de zile în slujba tricolorului şi purtând de 55 de ori banderola de căpitan. Deţine un număr impresionant de prezenţe în cupele europene - 95 de jocuri, în care a marcat 32 de goluri, potrivit Agerpres.

Preluarea naționalei României nu ar fi prima încercare a lui Hagi de a face performanță. Din iunie 2001, timp de cinci luni, el a fost selecționer. A jucat barajul pentru calificarea la CM 2002, dar România era eliminată atunci de Slovenia.

Primele meciuri ale naționalei sub conducerea lui Hagi

După un sfert de secol, Gheorghe Hagi va prelua din nou cârma echipei naționale a României. Rămâne de văzut când va reveni „Regele” în poziția de selecționer, până în acest moment fiind cunoscute primele meciuri ale României sub conducerea sa: în luna iunie, două partide de pregătire.

„Tricolorii” întâlnesc Georgia pe 2 iunie, la Tbilisi, pe Mikheil Meskhi Stadium, în timp ce un alt meci de pregătire este programat pe Stadionul Steaua din Capitală, pe 6 iunie.

În octombrie, echipa națională de fotbal a României va fi implicată în meciurile din cadrul grupelor Ligii Națiunilor, ediția 2026-2027, unde va înfrunta, în grupa B4, formațiile Poloniei, Bosniei și Suediei.

