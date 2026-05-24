DCNews Sport Daniel Pancu vs CFR Cluj. Scandal cu replici dure în fotbalul românesc. "Om de nimic" / "Te vinde la prima cotitură" / Mai bine merg în pădure singur"
Data publicării: 24 Mai 2026

Daniel Pancu vs CFR Cluj. Scandal cu replici dure în fotbalul românesc. "Om de nimic" / "Te vinde la prima cotitură" / Mai bine merg în pădure singur"
Autor: Florin Răvdan

Daniel Pancu vs Iuliu Muresan Sursa foto: Colaj Agerpres (Iuliu Mureşan vs Daniel Pancu)
Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj cu scandal, după ce a calificat echipa în cupele europene.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a anunţat, după meciul cu FC Argeş, scor 1-1, că cel mai probabil va părăsi echipa din Gruia. De la acel moment, a început un adevărat duel al replicilor acide între Daniel Pancu şi conducătorii CFR Cluj. 

"Antrenorul merge într-un loc unde nu merge jumate de oră până la antrenament și jumate de oră întors. Unde poate dezvolta armonios jucătorii, unde jucătorii sunt plătiți la minut, la oră. Plus terenurile de antrenament sunt biliard, cu încălzire iarna. Acum, judecați și voi situația asta.

Oamenii de aici spun că așa s-au realizat performanțe în anii trecuți, din punctul meu de vedere nu se vor mai putea realiza, dar vom vedea pe viitor. Sunt patru-cinci, dacă nu șase echipe, cu condiții net superioare, și veți vedea ce diferență se va face.

Încă nu am lăsat nimic în urmă oficial. Cu jucătorii am dezvoltat o relație... Dacă au venit să-mi mulțumească pentru minute. Le mulțumesc tuturor. Pentru a te dezvolta, nu trebuie să fii niciodată prizonierul mediului în care ești.

Eu de o lună nu mă mai simt bine în mediul ăsta, dar am mascat public. Am avut mulți jucători nemulțumiți, dar cu un caracter de eroi. Vă spun, condițiile noastre, în comparație cu celelalte echipe din play-off, sunt inferioare.

Nu pot să mă dezvolt dacă nu sunt fericit! La mine totul e legat de pasiune și fericire. Mai bine merg în pădure singur, decât într-un loc unde nu e bucurie, motivație, energie", a declarat Daniel Pancu după meciul cu FC Argeş. 

Iuliu Mureşan acuză: Te vinde la prima cotitură

După ce au apărut informaţii că Daniel Pancu s-ar fi înţeles cu Rapid, iar antrenorul chiar a confirmat că este aproape de o mutare în Giuleşti, Iuliu Mureşan, preşedintele clujenilor, a ripostat dur. 

"Pancu a dovedit că este de drum scurt și te vinde la prima cotitură. Eu l-am susținut pe Daniel Pancu și nu-mi pare rău. L-am susținut pentru binele clubului. Ca antrenor și-a făcut treaba bine, dar susținut de noi, de tot clubul. Dacă nu-l susțineam, nu-i ieșea.

L-am sprijit foarte mult și chiar el spunea la început că plutește performanța, sunt atâtea trofee în vitrină. Când a găsit o oportunitate mai bună pentru el, probabil Rapid, chiar nu știu, a zis că pleacă la dragostea vieții lui. A început să găsească motive, să creeze sentimentul că nu are condiții.

Asta nici de glumă nu e bună, nu e un motiv. Cu acele terenuri noi am făcut performanță în ultimii 20 de ani. Stadionul este făcut din banii clubului, la un moment dat era singurul din Europa, chiar ne-a felicitat UEFA. S-au făcut eforturi foarte mari să aducem CFR-ul unde este astăzi.

I-am dat un Bugatti, Ferrari pe mână lui Pancu, deși am avut unele dubii, pentru că el nu avea rezultate importante ca antrenor. A fost la Rapid în Liga 3, la Iași, la naționala de tineret. Nu avusese presiunea unui club mare precum CFR. Foarte urât ceea ce a făcut, a încercat să justifice dorința sa exclusivă de a pleca dând vina pe club.

Se ridică mari semne de întrebare în privința caracterului său. Nu muști mâna care te-a ajutat, niciodată. E clar că are un comportament bipolar, care vine din trecutul lui. Înainte venea la mine la cafenea în aproape fiecare dimineață și eu l-am susținut în 99% din cazuri, chiar dacă asta a costat clubul.

A dat în club nemeritat. Eu, dacă aș fi conducătorul altei echipe, m-aș gândi de 10 ori înainte dacă să-l aduc pe Pancu. Ca antrenor și-a făcut treaba, dar ca și comportament m-a dezamăgit", a declarat Iuliu Mureşan pentru digisport.ro

Ioan Varga l-a numit "om de nimic" pe Pancu 

Finanţatorul celor de la CFR Cluj a avut şi el o reacţie dură la adresa antrenorului care a dus-o pe CFR Cluj în cupele europene. 

"E decizia lui! Noi ne-am concentrat pe un antrenor mult mai compatibil cu noi. Eu cred că nu este nicio pierdere. În schimb, este urât din partea lui că a ținut acest subiect în reflectoarele jurnaliștilor. Mie nu-mi place deloc! Se vede că este un om fără caracter, un om de nimic, sincer! Nu are rost să spun mai multe. Nu vreau să intru în polemică, nu mă interesează”, a spus Varga, la Fanatik.ro.

În replică, Daniel Pancu acuză ingerinţe la echipă. 

"Decizia de a pleca de la CFR e luată de o lună, cu anumiți oameni nu se poate, nu am găsit... chiar dacă trebuie să trăiești cu niște oameni în fiecare zi, poți în unele zile, dar nu à la longue, nu poți să mergi nefericit la serviciu, așa cum am zis și aseară, nu se poate fără entuziasm.

Chiar dacă nu mai semnez cu nimeni, eu la CFR nu mai stau. Am și clauză, dar eu le spun atât: dacă tot aruncă acum cu rahat, să mă sune când cineva mai realizează 12 victorii la rând sau dacă cineva mai face 40 de puncte într-un tur sau retur! Suntem cea mai bună echipă, eu am parcurs de echipă campioană, CFR e campioană de când am ajuns eu. Nu am deranjat pe nimeni, am spus adevărul, să mă ferească Dumnezeu să zic altceva, nu mă cobor la nivelul lor. 

Eu plătesc clauza, eu renunț la bani. E ca un făcut, toată cariera, și ca jucător, și ca antrenor la fel am pățit! Data trecută am lăsat 180.000 de euro, financiar doar în pierdere am fost la Rapid. Dar e dorul care mă cheamă, cum e melodia Dorul de tine mă cheamă, mamă. Acum o să am impresia că ajung la Real Madrid, baza de la Ștefănești va fi gata în toamnă, a fost unul dintre motivele care m-au convins.

Se anulează bonusul de Europa, e o clauză, CFR câștigă mulți bani, diferența de locul 13 vs locul 3 cât am terminat, câștigă financiar cu mine, câștigă pe toate planurile și tu arunci cu rahat pe mine, că la asta te pricepi cel mai bine. Eu nu am fost de acord cu telefoanele primite, să vă sune cel care aruncă cu rahat. El m-a sunat, Domnul rahat m-a sunat, dacă arunci cu rahat în mine cum să fii civilizat?!”, a declarat Daniel Pancu. 

iuliu muresan
daniel pancu
cfr cluj
