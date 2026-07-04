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DCNews Sport CM 2026. Antrenorul Paraguayului elogiază Franţa: Este ca o furtună

CM 2026. Antrenorul Paraguayului elogiază Franţa: Este ca o furtună

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 04 Iul 2026
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kylian mbappe franta
Fotbalistul francez Kylian Mbappe. Sursa foto: Agerpres

Declaraţii spumoase înaintea confruntării din optimile Cupei Mondiale.

Antrenorul Paraguayului, Gustavo Alfaro, a elogiat Franţa, într-o conferinţă de presă, cu o zi înaintea meciului de la Philadelphia, din optimile de finală ale Cupei Mondiale. "Echipa Franţei este ca o furtună, cu fulgere lovind din toate direcţiile", a declarat acesta.

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Franţa este o furtună. Şi aceste fulgere, lovind din toate direcţiile, sunt îndreptate spre poartă, a spus antrenorul argentinian. Ştim că se apropie o furtună şi trebuie să găsim o modalitate de a evita fulgerul.

Alfaro a explicat că această imagine i-a venit din copilăria sa din Rafaela, în provincia Santa Fe, unde a învăţat să trăiască cu furtunile: Vin de la ţară. Când vedeai o furtună în Rafaela, trebuia să te protejezi cât de bine puteai. Nu existau paratrăsnete.

Dincolo de metafora meteorologică, Alfaro a adus un omagiu muncii antrenorului naţionalei Franţei, Didier Deschamps, lăudând modul în care talentele sale individuale s-au integrat în colectiv: Capacitatea celor patru din faţă este extraordinară nu numai datorită calităţilor lor individuale, ci şi pentru că îşi pun talentul în slujba echipei. Acest talent în slujba colectivului este cel care distinge Franţa.

De asemenea, el a subliniat eforturile depuse de propriii jucători în partida împotriva Germaniei, în timp ce Franţa şi-a asigurat cu uşurinţă calificarea împotriva Suediei (3-0): În timp ce nouă ne-au trebuit 120 de minute şi lovituri din punctul de la 11 m, Franţa a avut nevoie doar de 60 de minute. Au încheiat meciul rapid şi făcuseră deja cinci schimbări înainte de a doua repriză. Este o povară suplimentară pe care trebuie să o purtăm.

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