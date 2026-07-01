CM 2026: Mbappe a doborât recordul de goluri marcate în fazele eliminatorii

Foto: Facebook

Căpitanul francez Kylian Mbappe a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale de fotbal (10), după dubla pe care a reușit-o în partida cu Suedia (scor 3-0), potrivit EFE.

Mbappe a doborât cu această ocazie recordul deținut de brazilienii Leonidas și Ronaldo Nazario (ambii cu câte 8 goluri).

Decarul francez a urcat totodată pe locul secund în clasamentul istoric al golgheterilor Cupei Mondiale, cu 18 goluri, apropiindu-se la un singură reușită de liderul acestei ierarhii, argentinianul Lionel Messi (19 goluri).

'Nu mă gândesc la statistici. Bineînțeles că le cunosc, am și eu televizor și toată lumea vorbește despre ele, dar mă gândesc doar la cum pot ajuta echipa să fie aici pe 19 iulie în finală', a declarat Mbappe, în spaniolă, pentru EFE în zona mixtă de pe stadionul MetLife din East Rutherford.

'Sunt sigur că Leo (Messi) va marca mai multe goluri, așa că nu mă concentrez prea mult pe asta. Mă concentrez mai mult pe adversarii pe care îi vom înfrunta și pe atingerea obiectivul nostru, care este finala', a adăugat francezul.

'Știu importanța unei Cupe Mondiale pentru o țară. Scopul meu este să fac istorie pentru țara mea. Am mai făcut-o o dată, am fost aproape în Qatar, iar acum am o altă oportunitate, așa că voi da totul pentru ca să putem intra în istoria țării noastre', a subliniat Mbappe.

După ce a marcat primul gol împotriva Suediei, Mbappe s-a dus rapid să sărbătorească cu antrenorul său, Didier Deschamps, care și-a pierdut mama în urmă cu o săptămână și a trebuit să părăsească tabăra franceză pentru a o conduce pe ultimul drum.

'A fost important pentru întreaga echipă. Există lucruri mai importante decât o Cupă Mondială, mai importante decât fotbalul. Este în ADN-ul nostru să fim cu toții împreună, să fim cu adevărat uniți și suntem cu toții alături de antrenor, indiferent de situație. Am vrut să-l facem să simtă că nu este singur', a mai spus căpitanul francez.

Campioană mondială în 2018 și finalistă la ediția 2022, selecționata Franței va înfrunta în optimile de finală naționala Paraguayului, care a produs surpriza și a eliminat Germania. Meciul se va disputa pe 4 iulie, la Philadelphia. (Agerpres)



