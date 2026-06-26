CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei D

Rezultatele și clasamentul final al Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Vineri 12 iunie

SUA - Paraguay 4-1 (3-0), la Los Angeles

Au marcat: Damian Bobadilla (autogol, 7), Folarin Balogun (23, 45+5), Giovanni Reyna (90+8), respectiv Mauricio (73).

Sâmbătă 13 iunie

Australia - Turcia 2-0 (1-0), la Vancouver

Au marcat: Nestory Irankunda (27), Connor Metcalfe (75).

Vineri 19 iunie

SUA - Australia 2-0 (2-0), la Seattle

Au marcat: Cameron Burgess (11, autogol), Alexander Freeman (45).

Turcia - Paraguay 0-1 (0-1), San Francisco

A marcat: Matias Galarza (2).

Joi 26 iunie

Paraguay - Australia 0-0, la San Francisco

Turcia - SUA 3-2 (2-1), la Los Angeles

Au marcat: Arda Guler (10), Orkun Kokcu (31), Kaan Ayhan (90+8), respectiv Auston Trusty (3), Sebastian Berhalter (49).

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 SUA 3 2 0 1 8-4 6

2 Australia 3 1 1 1 2-2 4

3 Paraguay 3 1 1 1 2-4 4

4 Turcia 3 1 0 2 3-5 3

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)



