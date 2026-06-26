Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Sport Cupa Mondială 2026 CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei D

CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei D

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 26 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
fotbal

Rezultatele și clasamentul final al Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Vineri 12 iunie

SUA - Paraguay 4-1 (3-0), la Los Angeles
Au marcat: Damian Bobadilla (autogol, 7), Folarin Balogun (23, 45+5), Giovanni Reyna (90+8), respectiv Mauricio (73).

Sâmbătă 13 iunie

Australia - Turcia 2-0 (1-0), la Vancouver
Au marcat: Nestory Irankunda (27), Connor Metcalfe (75).

Vineri 19 iunie

SUA - Australia 2-0 (2-0), la Seattle
Au marcat: Cameron Burgess (11, autogol), Alexander Freeman (45).

Turcia - Paraguay 0-1 (0-1), San Francisco
A marcat: Matias Galarza (2).

Joi 26 iunie

Paraguay - Australia 0-0, la San Francisco

Turcia - SUA 3-2 (2-1), la Los Angeles
Au marcat: Arda Guler (10), Orkun Kokcu (31), Kaan Ayhan (90+8), respectiv Auston Trusty (3), Sebastian Berhalter (49).

Clasament final

loc echipa M V E Î GM-GP P
1 SUA 3 2 0 1 8-4 6
2 Australia 3 1 1 1 2-2 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2-4 4
4 Turcia 3 1 0 2 3-5 3

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea. (Agerpres)

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close