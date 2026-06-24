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CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei L

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 24 Iun 2026
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Fotbal2
Sursa foto: www.fifa.com

Rezultatele și clasamentul după meciurile din etapa a doua în Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Miercuri 17 iunie

Anglia - Croația 4-2 (2-2), la Dallas
Au marcat: Harry Kane (12 - penalty, 42), Jude Bellingham (47), Marcus Rashford (85), respectiv Martin Baturina (36), Petar Musa (45+5).

Ghana - Panama 1-0 (0-0), Toronto
A marcat: Caleb Yirenkyi (90+5).

Marți 23 iunie


Anglia - Ghana 0-0, la Boston

Panama - Croația 0-1 (0-0), la Toronto
A marcat: Ante Budimir (54).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Anglia 2 1 1 0 4-2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1-0 4
3 Croația 2 1 0 1 3-4 3
4 Panama 2 0 0 2 0-2 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Următoarele meciuri:

Sâmbătă 28 iunie

00:00 Panama - Anglia (Grupa L), New Jersey - New York/New Jersey Stadium
00:00 Croația - Ghana (Grupa L), Philadelphia - Philadelphia Stadium (Agerpres)

Sursa foto: www.fifa.com

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