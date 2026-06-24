CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei L

Sursa foto: www.fifa.com

Rezultatele și clasamentul după meciurile din etapa a doua în Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada:

Rezultate:

Miercuri 17 iunie

Anglia - Croația 4-2 (2-2), la Dallas

Au marcat: Harry Kane (12 - penalty, 42), Jude Bellingham (47), Marcus Rashford (85), respectiv Martin Baturina (36), Petar Musa (45+5).

Ghana - Panama 1-0 (0-0), Toronto

A marcat: Caleb Yirenkyi (90+5).

Marți 23 iunie



Anglia - Ghana 0-0, la Boston

Panama - Croația 0-1 (0-0), la Toronto

A marcat: Ante Budimir (54).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Anglia 2 1 1 0 4-2 4

2 Ghana 2 1 1 0 1-0 4

3 Croația 2 1 0 1 3-4 3

4 Panama 2 0 0 2 0-2 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: În șaisprezecimile de finală se vor califica primele două clasate din cele 12 grupe, precum și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Următoarele meciuri:

Sâmbătă 28 iunie

00:00 Panama - Anglia (Grupa L), New Jersey - New York/New Jersey Stadium

00:00 Croația - Ghana (Grupa L), Philadelphia - Philadelphia Stadium (Agerpres)





Sursa foto: www.fifa.com