Tragedie în ziua nunții. Nepotul lui Mircea Rednic a murit la doar 37 de ani

O veste tragică a lovit familia lui Mircea Rednic.

Nepotul fostului internațional și antrenor Mircea Rednic, Mircea Marius Totolici, a murit la numai 37 de ani, chiar în ziua în care urma să își sărbătorească nunta alături de familie și apropiați.

Cu doar o săptămână înainte, pe 8 august, Mircea și iubita sa făcuseră cununia civilă, devenind oficial soț și soție. Sâmbătă, 15 august, era programată cununia religioasă, urmată de petrecerea de nuntă.

În seara de vineri, Mircea Marius Totolici și-a petrecut timpul alături de apropiați, fără ca nimic să prevestească tragedia care avea să se producă doar câteva ore mai târziu.

Nimic nu prevestea ce avea să se întâmple în noaptea dinaintea nunții

Potrivit informațiilor apărute, tânărul ar fi suferit un infarct în somn, iar sâmbătă dimineața a fost găsit fără viață. Vestea a venit ca un șoc pentru familie și prieteni, mai ales că, în aceeași zi, aceștia ar fi trebuit să îi fie alături la unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

Cei care l-au cunoscut îl descriau pe Mircea Marius Totolici drept un om vesel, energic și mereu dispus să îi ajute pe cei din jur. Tragedia s-a produs într-un moment în care acesta se pregătea să înceapă un nou capitol al vieții alături de femeia cu care tocmai se căsătorise civil, potrivit RomâniaTV.