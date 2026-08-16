Dronă doborâtă de un F-18 spaniol în județul Galați, după ce a pătruns în spațiul aerian al României/ Radu Miruță, precizări - UPDATE

Avion F-16. Imagine cu rol ilustrativ. Foto: MApN

O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova, în zona de nord a județului Galați, a fost doborâtă de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, la ora 05:01. Gălățenii au primit mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, după ce ținta a fost detectată la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.

UPDATE: Drona doborâtă în această dimineață a fost descoperită intrând în spațiul aerian al României la ora 04:44, la 24 kilometri nord de Galați, a anunţat ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spaţiul aerian naţional şi a fost doborâtă. La ora 04:44, ţinta a fost descoperită intrând în spaţiul aerian naţional, la 24 km nord de Galaţi, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare. La ora 05:01, drona a fost interceptată şi distrusă între localităţile Băleni şi Cudalbi, din judeţul Galaţi, într-o zonă nepopulată”, a afirmat Radu Miruţă, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Apărării şi-a exprimat aprecierea faţă de piloţii spanioli şi militarii români de la centrul de comandă pentru o misiune reuşită.

„România îşi apără spaţiul aerian, iar aliaţii noştri sunt alături de noi. Vigilenţă, reacţie rapidă şi solidaritate aliată, acestea sunt garanţiile concrete ale securităţii noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a subliniat ministrul Radu Miruţă, potrivit Agerpres.

Știre inițială

În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04:44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați.

Cetățenii din Galați au fost avertizați prin mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian.

Drona, doborâtă de un pilot spaniol

O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de aeronava F-18, la ora 05:01.

Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată.

Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 05:20.

„Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, se mai arată în comunicatul MApN.

Multiple incidente cu drone în România

Mai multe drone sau fragmente provenite de la astfel de aparate au fost raportate, în ultimele zile, pe teritoriul României. Sâmbătă, 15 august, un fragment despre care se crede că provine de la o dronă a fost găsit pe plaja din Olimp. Un salvamar a observat obiectul în apă, la aproximativ 30 de metri de mal, iar autoritățile au fost alertate și au ridicat fragmentul pentru verificări.

Tot sâmbătă, în județul Tulcea au fost raportate mai multe incidente. O dronă descoperită cu o zi în urmă, în apropierea localității Plauru, a fost distrusă prin detonare controlată de o echipă specializată a MApN. Potrivit informațiilor transmise de autorități, măsura a fost luată în condiții de siguranță, iar ministrul Apărării a precizat că radarele au detectat peste 100 de drone în apropierea spațiului aerian românesc în ultimele 96 de ore.

De asemenea, pe 14 august, o dronă a căzut în nord-vestul județului Tulcea, iar resturile au fost găsite ulterior în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului.

Pe litoral, resturi de dronă au fost descoperite și la Costinești, la o zi după ce un aparat fusese observat în apropierea stabilopozilor din stațiune. Turiștii au fost evacuați temporar din zona respectivă, iar autoritățile au efectuat verificări. Ulterior, MApN a precizat că obiectul era un fragment de dronă, aflat la aproximativ 15 metri de stabilopozi, și că acesta nu prezenta risc pirotehnic.