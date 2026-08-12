Cum a ajuns România de la "mixul energetic perfect" de pe vremea lui Ceaușescu, în colaps. Iulian Iancu: Acum suntem la scadență

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Iulian Iancu, unul dintre cei mai mari experți în energie din România, atrage atenția asupra greșelilor grave făcute în țara noastră în ultimii ani care au dus ca în momentul de față să ajungem în "pragul colapsului", cu mai multe crize suprapuse: energetică, economică și politică.

România se pregătește să închidă și Reactorul 2 de la Cernavodă, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire. Situația este una îngrijorătoare. Vom importa mai scump ca să acoperim deficitul de energie în orele de vârf, iar asta se va vedea, din nou, în buzunarele românilor, deja asuprite de prețuri mari și taxe peste taxe.

Situația însă nu a fost mereu așa. În urmă cu câteva decenii, țara noastră dispunea de un sistem energetic considerat solid și diversificat. Aveam specialiști formați în domeniu și o strategie națională care punea energia în fruntea priorităților.

Iulian Iancu, unul dintre cei mai mari experți în energie din România, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac, la interviurile DC News, acolo unde a explicat care au fost deciziile care au dus România de la un mix energetic competitiv (compus din cărbune, petrol, gaze, hidro, nuclear), la situația actuală. Expertul a vorbit despre declinul resursei umane, criza de leadership și efectele deceziilor proaste a căror scadență o vedem astăzi.

Bogdan Chirieac: Cum am ajuns în situația să nu vem după ce bea apă

"România a avut un mix energetic de invidiat pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Comuniștii au știut ce să facă cu energia. Au pus energia pe primul plan. Și când spun comuniștii mă refer la faptul că erau specialiști, ingineri, Energetica era una dintre facultățile de top de la toate universitățile din România. Cum am ajuns în situația să nu avem după ce bea apă?", l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Iulian Iancu, la interviurile DC NEWS.

Iulian Iancu: Cea mai are vulnerabilitate a României astăzi - resursa umană

"Știți care e cea mai mare vulnerabilitate a României astăzi? Resursa umană. Știți care este cea mai gravă problemă a Uniunii Europene și la nivel mondial? Leadership-ul mondial. Cu alte cuvinte, mixul energetic românesc perfect, care era compus din cărbune, petrol, gaze, hidro, nuclear... Aveam licență nucleară și eram o țară cu circuit integrat închis, adică produceam uraniu, procesam uraniu, făceam energie și aveam și catedră de nuclearistică în cadrul Politehnicii, fără de care nu poți să ai circuitul integrat închis.

La vremea respectivă, acei specialiști de care vorbiți și care erau recunoscuți la nivel mondial, pe unii ni i-au luat direct din dispeceratul centralei nucleare, prin email, plătindu-le dublu, triplu, au fost luați în Canada sau în Londra - de atunci a început vulnerabilizarea noastră din punct de vedere al personalului, dar s-a contribuit prin această criză de leadership și prin această criză de expertiză la nivel uman.

Nu poți, în vârful sintezei, care este Ministerul sau Guvernul, să pui oameni care n-au lucrat o secundă sau un minut în acel domeniu. Nu se poate! Este domeniul de sinteză în care cel care se învârte trebuie să ai convingerea că este capabil și că este vizionar", a explicat Iulian Iancu, expert în energie.

Iulian Iancu: Acum suntem la scadență

"Au fost miniștri care nu avut nici în clin, nici în mânecă cu domeniul energetic", a punctat Bogdan Chirieac.

"Și acum noi suntem la scadență. Situația este în pragul colapsului pentru că această succesiune de iresponsabilitate, incompetență, până la trădare, a ajuns să fie la scadență. Cine plătește factura? Noi, populația", a punctat Iulian Iancu.